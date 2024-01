Nábytkářský kolos ze Švédska dál upevňuje pozici na českém trhu. Loni na něm IKEA utržila 12,1 miliardy korun, meziročně si tak polepšila o dvě procenta. Výsledek hospodaření za finanční rok končící srpnem 2023 firma zatím nekomentovala. Generální ředitel IKEA pro Česko, Slovensko a Maďarsko David McCabe v rozhovoru pro e15 však prozradil, že společnost bude zákazníky lákat na několik nových incentiv, mezi které se řadí trvalé zlevnění více než poloviny sortimentu o zhruba patnáct procent, poloviční sleva na pokrmy v restauraci během pátků a možnost virtuálně umísťovat nábytek do vlastního domova.

Do čtyř obchodních domů IKEA zamířilo za rok 8,7 milionu lidí, kteří zde průměrně utratili během jedné návštěvy 1990 korun, na webový portál zavítalo téměř čtrnáct milionů zákazníků, kde platili v průměru 6110 korun. McCabe v rozhovoru uvedl, že firma zvažuje možnou výstavbu pátého velkého obchodního domu v Česku, například v okolí Prahy je podle něj stále prodejní potenciál. IKEA nicméně otevřela tři nová plánovací studia v Českých Budějovicích, Hradci Králové a Olomouci a rozšířila síť výdejních míst na více než 33 poboček napříč republikou.

Restaurace IKEA | Profimedia.cz

Hlavním zdrojem příjmů však byly velké obchodní domy, do kterých IKEA láká zákazníky i s pomocí snížení dlouhodobých cen v průměru o patnáct procent, ke kterému přistoupila na podzim. Týká se více než 5500 výrobků napříč bytovými odděleními.

„Mohu garantovat, že se nejedná o slevy, ale o dlouhodobé snížení základních cen. Jde o největší a zdaleka nejvýraznější snížení cen sortimentu IKEA, jaké jsem kdy osobně zažil. Zákazníci tento krok ocenili, což se v prvním čtvrtletí projevilo meziročním nárůstem zájmu o zlevněné výrobky o téměř dvacet procent,“ uvádí v rozhovoru McCabe.

Ačkoliv byla IKEA jednou z prvních společností, která například spolu s automobilkou Tesla varovala, že její zákazníci pocítí důsledky bojů v Rudém moři, kvůli kterým plují kontejnerové lodě z Asie do Evropy o dva týdny déle, na zákazníky v Česku by tato situace neměla mít žádný dopad, tvrdí McCabe.

Šéf společnosti IKEA David McCabe | E15 Michael Tomeš

Největší nárůsty prodejů výrobků s nižší cenou o desítky procent jsou podle firmy patrné v kategorii sedacích souprav, potřeb pro vaření a stolování. Dalším nástrojem, který má v době ekonomického útlumu přimět zákazníky k návštěvě, bude 50procentní sleva na nejoblíbenější hlavní jídla v restauracích obchodních domů.

Využít ji budou moci členové věrnostního programu IKEA Family vždy v pátek. Akce potrvá od února do léta. Zlevnit má i doprava nábytku do domova zákazníků. Její cena bude začínat na 499 korunách. „V některých případech – v závislosti na hodnotě objednávky – bude až třikrát levnější než dosud,“ tvrdí švédský prodejce.

Pobídky vůči zákazníkům dělá i proto, že se částečně potýká s ochlazováním poptávky. To se týká například prodejů kuchyní. „Nákup nábytku nebo dražších věcí můžete odložit. Vidíme to na kuchyních. V Česku jich sice nyní prodáváme 59 denně, oproti loňsku to je ale mírný pokles,“ přiznává McCabe, jenž si hodně slibuje také od nové funkce mobilní aplikace.

Nástroj nazvaný IKEA Kreativ je postavený na kombinaci rozšířené reality a umělé inteligence – zákazník si tak bude moci pomocí smartphonu naskenovat svůj pokoj a do něj poté virtuálně umisťovat nábytek. Bude tak mít možnost si prohlédnout, jak výrobky vypadají v prostředí jeho bytu, jak se do něj vejdou a jak se k sobě hodí.

Podle Asociace českých nábytkářů je IKEA největší sítí prodejen nábytku v Česku. Následuje Jysk, XXXLutz (XLCZ Nábytek), Möbelix, Asko nábytek nebo Sconto, řekl pro agenturu ČTK dříve tajemník Tomáš Lukeš. Poslední zveřejněná účetní závěrka Jysku říká, že společnost vykázala za období od září 2021 do srpna 2022 tržby 4,7 miliardy a čistý zisk 900 milionů. Poslední zveřejněná účetní závěrka společnosti XLCZ Nábytek ve Sbírce listin je za neobvykle stanovené období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022. V něm firma dosáhla čistého zisku 49,3 milionu korun a tržeb 1,6 miliardy.