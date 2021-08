Rohlík jde do Německa. Potraviny chce dodávat 30 milionům zákazníkům | E15.cz

Internetový prodejce potravin Rohlík Tomáše Čupra expanduje do Německa. Pod značkou Knuspr.de začal své objednávky rozvážet v Mnichově a v zimě bude dostupný zákazníkům také ve Frankfurtu. Příští rok se chystá službu rozšířit na Dortmund, Hamburk nebo Kolín nad Rýnem. Německo je tak už čtvrtou zemí, kde tato služba funguje.

"Očekáváme, že podíl on-line nákupů potravin v Německu dosáhne v příštích pěti letech 30 procent a my s Knuspr.de u toho chceme být. Našim cílem je do tří let dodávat potraviny přibližně 30 milionům zákazníků a ve střednědobém horizontu se stát jedničkou v oblasti on-line dodávek potravin v Německu," uvedl Erich Čomor, který vede Knuspr.de. Kromě České republiky působí Rohlík také v Maďarsku coby Kifli.hu a v Rakousku pod značkou Gurkerl.at.

Kurýři Knuspr.de v Německu objednávky rozvážejí od pondělí do soboty mezi 07:00 a 22:00. Společnost garantuje dobu doručení do tří hodin od objednání. Firma odebírá přes dvě třetiny výrobků bez zprostředkovatelů, přímo od výrobců a zemědělců.

Rohlik Group podle svého zakladatele a výkonného ředitele Tomáše Čupra se v blízké budoucnosti plánuje rozšířit také do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska. K rychlejší expanzi přispívají investice, které společnost letos získala. Na začátku března oznámila, že do ní investoři vloží 190 milionů eur (asi 5 miliard korun). O získání dalších 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun) firma informovala počátkem července.

"Rohlík je vnímán jako evropská společnost, která je schopná rychle expandovat na velmi náročných západoevropských trzích. Dodatečný kapitál nám pomáhá růst rychleji, než jsme původně plánovali. Urychluje rozvoj a expanzi na nové trhy, technologický rozvoj našich distribučních center a dokonalé zavádění inovací v celé společnosti. Také nám umožňuje zajistit do našeho týmu ty nejlepší lidi," dodal Čupr.

Společnost Rohlik Group vznikla v roce 2014. Uplynulý kalendářní rok uzavřela s obratem přes 300 milionů eur (7,8 miliardy korun), což je roční nárůst o více než 100 procent, a 750 tisíci zákazníky.