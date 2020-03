Rohlík, Košík, Wolt a spol. Rozvozcům jídla rostou objednávky. Mají i nové služby | E15.cz

„Počet objednávek roste exponenciálně každý den. Máme určitou rozvozovou kapacitu, takže denní tržby máme podobné třetí týden v řadě, pouze se posouvá vyprodanost na následující dny,“ poznamenává mluvčí dalšího internetového prodejce potravin Košík.cz František Brož. E-shop doručí zboží v rámci Prahy nejdříve za tři dny a podobný čas to trvá i Rohliku.

Rozvozci hotových jídel Dáme jídlo rostly v posledním týdnu objednávky o jednotky procent a podobně mluví i konkurenční Wolt. „Množství objednávek u Dáme jídlo je nyní meziročně vyšší o 45 až 50 procent, jsme ve stavu, se kterým jsme počítali,“ podotýká výkonný ředitel Dáme jídlo Filip Fingl. Zároveň podle něj přibývá nových zákazníků, kteří službu dříve nezkoušeli.

Nábory řidičů

Na zvýšený zájem reagují jmenované společnosti náborem nových řidičů. „Vzhledem k situaci na trhu o uchazeče není nouze. Lidé z gastro segmentu, taxikáři nebo prodavači, kteří byli v momentu bez práce a příjmu, se hlásí velmi aktivně,“ říká marketingová manažerka DoDo Jana Hejnicová. „Máme možnost najímat profesionály, kteří jsou momentálně bez práce, zejména řidiče od koncertů, kulturních akcí nebo konferencí,“ dodává Brož z Košíku.

Dáme jídlo podle Fingla najímá řidiče ve zrychleném režimu, nyní má přes 1200 kurýrů. Rohlik jen za poslední týden přijal osmdesát nových řidičů a rozšiřuje řady také dalších zaměstnanců. „Nabíráme především brigádníky do skladu, během týdne jsme nabrali zhruba čtyři sta brigádníků,“ říká šéfka PR firmy Zdeňka Svoboda Kuhnová. Košík naráží na omezenou kapacitu svých skladových prostor. „Sklad doplňujeme narychlo o novou techniku a projednáváme nové skladovací prostory,“ říká Brož.

Záchranné lano restaurací

Rozvozcům hotových pokrmů se zase hlásí o spolupráci množství nových restaurací, které nyní musejí mít zavřeno nebo prodávat výdejním okénkem. „Nové restaurace se hlásí každý den, v tuto chvíli máme na platformě přes tři tisíce profilů,“ sděluje Fingl z Dáme jídlo. Nové podniky přibývají také v nabídce na Uber Eats či Woltu, který nyní v Praze doručuje ze 370 restaurací a v Brně ze 110 restaurací.

„Rozvoz jídel může podnikatelům pomoci, aby dočasné uzavření svých restaurací lépe přečkali,“ poznamenává mluvčí Uberu Luisa Elster, počet restaurací na platformě v Česku ale nesdělila. Poskytovatelé platebních systémů Dotykačka či Storyous uvádějí, že tržby restaurací mohou být kvůli nucenému uzavření nižší o 85 procent, restauratéři již vyzvali vládu ve společném dopise k zárukám přímé finanční pomoci.

Co se týče podmínek, za kterých jsou nové restaurace zařazovány do nabídky rozvozců, výkonný ředitel Dáme jídlo tvrdí, že jsou srovnatelné s těmi před vypuknutím epidemie. „Snažíme se, aby jak restaurace, tak partnerští kurýři vydělali přes Wolt co nejlépe. Zároveň musíme zajistit fungování Woltu jako takového, protože jsme přece jen stále ztrátovou společností,“ poznamenává k tomu marketingový manažer Woltu David Krátký.

Trvalá proměna?

Rozvozci jídla, které deník E15 oslovil, doručují i lidem v karanténě. Po všech zákaznících pak většinou požadují platby předem a doručují zásilky před první zamčené dveře tak, aby kurýr s klientem nepřišli do styku. „Kurýr zákazníka o doručení objednávky před dveře informuje přes mobilní telefon a okamžitě se vzdálí,“ vysvětluje Fingl z Dáme jídlo nově zavedený systém. „Jen v případě seniorů se snažíme vycházet vstříc jejich možnostem,“ dodává Hejnicová z DoDo Fresh, který doručuje zboží z Teska, a podobně mluví i Rohlik.

Některé firmy nevylučují, že takzvané bezkontaktní doručení zachovají i po skončení karantény. „Ještě uvidíme, zda bude zůstávat i po aktuálním stavu a bude pořád dávat smysl,“ podotýká Krátký z Woltu a totéž říká i Fingl z Dáme jídlo. Naopak v případě Košíku se jedná o dočasné opatření. „Myslím, že se ho zbavíme velice rádi,“ sděluje Brož.

Nové služby

Košík se zároveň kromě rozvozu potravin nyní pustil i do hotových jídel, doručuje po Praze pokrmy od společnosti Office Food nebo bagety a sendviče značky Crocodille. Do rozvozu potravin se nově dal e-shop Alza. „Alza zalistovala segment v řádu dnů. Nabídka trvanlivých potravin je v tuto chvíli spuštěna v Česku, pracujeme na zahájení prodeje i na Slovensku,“ říká mluvčí Alzy Patricie Šedivá.

Alternativní taxislužba Liftago už minulý týden zavedla službu urgentního nákupu. Řidič nakoupí podle seznamu a cena za dopravu i hodnota nákupu se odečte z platební karty zadané v aplikaci. „Největší dopad má zatím posílání zásilek od roušek a potřebného až po dokumenty a vybavení pro firemní zákazníky, kteří mají zaměstnance na home office. Raketově narostl zájem o doručování zboží z Alzy,“ říká ředitel Liftaga Ondřej Krátký s tím, že službu za první týden využily desítky lidí.

Některé restaurace se rozhodly pro vlastní rozvoz jako Bageterie Boulevard, která zatím funguje v některých částech Prahy. „BB Domů bude během pár dní fungovat v celé Praze a následně bychom službu chtěli rozšířit do krajským měst, ve kterých máme kamenné pobočky,“ říká provozní ředitel Bageterie Boulevard Jiří Štěpánek.