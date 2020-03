Pivovary v problémech. Snižují výrobu o desítky procent | E15.cz

„V případě, že se aktuální vládní opatření nebudou měnit, lze očekávat přibližně třicetiprocentní pokles produkce,“ říká Dita Vašíčková, manažerka komunikace Heinekenu. Snížení výroby piva o třetinu hlásí také státní Budějovický Budvar. „Musíme omezovat výrobu, protože máme plné sklady, abychom je vyprázdnili,“ vysvětlil pro ČTK generální ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Omezení výroby pivovarů potvrzuje rovněž výkonná ředitelka Českého svazu pivovaru a sladoven Martina Ferencová. Dokonce k úplnému zastavení provozu přistoupil Pivovar Litovel, který se nachází v části Olomouckého kraje izolované od zbytku republiky kvůli epidemii nejméně na dva týdny.

Více než třetinu z celkové spotřeby piva Češi vypijí právě v gastronomických zařízeních a na výpadek tohoto segmentu pivovary reagují tím, že pivo čepují místo sudů do jiných obalů, o které hlásí zvýšený zájem obchody s potravinami. „Výrobu přizpůsobujeme aktuální situaci a poptávce, například posílením výroby baleného lahvového a plechovkového piva,“ potvrzuje Tomáš Mráz, obchodní ředitel největšího českého pivovaru Plzeňský Prazdroj.

Do PET lahví, skleněných lahví i plechovek čepuje více piva Heineken a výrobu přeplánovává i dvojka českého pivního trhu Pivovary Staropramen. „O která balení a typy piva bude největší zájem, uvidíme v průběhu dalších dní,“ doplňuje mluvčí Staropramenu Denisa Mylbachrová.

Oba největší české pivovary nepotvrdily, že by u nich došlo k poklesu výroby. Výpadek v sudovém pivu se však podle výkonné ředitelky svazu Ferencové do jiného obalu úplně nahradit nedá. Dalším problémem je podle svazu pokles objednávek ze zahraničí, který už zaregistroval Heineken. „Poptávka z exportu klesá, což je další z negativních dopadů opatření souvisejících s koronavirem,“ sděluje Vašíčková.

Český svaz pivovarů a sladoven míní, že ztráty v českém pivovarnictví budou obrovské a s následky se obor může potýkat až do konce letošního roku. „Nebude to tak, že až skončí karanténa, všichni půjdou do hospod, protože bude přetrvávat strach z předávání nákazy koronavirem,“ vysvětluje Ferencová. Například Budvar odhaduje, že za první dekádu března budou celkové výsledky pivovaru meziročně o patnáct až dvacet procent nižší.