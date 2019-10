Dodo Pizza chce vzít útokem Evropu, Asii i Afriku | E15.cz

Globální společnosti rychlého občerstvení s pizzou mají v Rusku smůlu. Tamnímu trhu totiž kraluje řetězec Dodo Pizza. Za osm let existence se právě z této značky stal jeden z nejrychleji rostoucích restauračních řetězců v počtu nově otevřených poboček i v rámci ziskovosti firmy. Během následujících pěti let chce firma navíc expandovat dále do světa a vybudovat dalších tisíc poboček. Informovala o tom agentura Bloomberg.