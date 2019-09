KFC a Burger Kingu se v Česku daří. Jejich provozovatel loni utržil téměř čtyři miliardy | E15.cz

Společnost AmRest, provozovatel restaurací rychlého občerstvení KFC a Burger King, loni meziročně zvýšila tržby o zhruba 610 milionů korun na 3,7 miliardy. U příležitosti otevření 100. pobočky restaurace KFC to uvedl ředitel KFC Libor Hubík. Nejnovější provozovnu na Nových Butovicích podle něj brzy doplní další. Do konce roku jich chce KFC otevřít dalších pět, díky čemuž by se jí mělo podařit předběhnout v počtu poboček konkurenční řetězec McDonald´s. Roční tržby má však konkurence stále vyšší, a to zhruba o dvě miliardy korun. Značka KFC letos oslavila 25. výročí na českém trhu.