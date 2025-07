Shein sází na hongkongskou burzu. IPO v Londýně brzdí regulace

Zdroje FT uvádějí, že společnost minulý týden zaslala hongkongské burze návrh prospektu emitenta, což je předběžná verze dokumentu s informacemi o firmě a plánovaném vydání akcií. Požádala také o souhlas Čínskou komisi pro regulaci cenných papírů (CSRC).

Shein chce změnit místo uvedení akcií na burzu, protože dosud neobdržel souhlas s nabídkou v Londýně od čínských regulačních orgánů. Ještě před nabídkou v Londýně firma plánovala vstup na burzu v New Yorku, aby získala napojení na širokou škálu velkých západních investorů a aby ji svět nevnímal jen jako čínskou společnost, ale jako globálního hráče.

Podle zprávy FT by Londýn i nadále zůstal preferovanou burzou Sheinu, pokud se britské úřady spokojí s prospektem schváleným CSRC. Pokud by Shein skutečně nakonec vstoupil na londýnskou akciovou burzu, mohla by to být její největší primární veřejná nabídka akcií (IPO) za poslední roky, napsal britský list.