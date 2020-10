Skončilo nám už pět nájemníků a další asi přibydou, říká mluvčí provozovatele Palladia | E15.cz

Kvůli vývoji koronavirové epidemie budou od čtvrtka do konce nouzového stavu, který je aktuálně platný do 3. listopadu, uzavřené obchody. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Nařízení se tyká i obchodních center, jejichž nájemníci se dostávají do finanční tísně. „Opakované uzavření obchodů a restaurací bude mít jistě dopad na finanční situaci nájemců a lze očekávat zvýšení počtu insolvencí. Smlouvu nám už ukončilo pět kiosků a dá se předpokládat, že další budou přibývat,“ říká Karolína Peterková, mluvčí společnosti Property Solutions, která vlastní obchodní centrum Palladium.