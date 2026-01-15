Sníh nadělil Rohlíku i kurýrům nový byznys. Wolt to využil ke zdražení
- Online prodejci potravin a kurýrní společnosti zajišťující dovoz jídla z restaurací těžili z nepříznivého počasí posledních dnů.
- Kvůli intenzivnímu sněžení a ledovce lidé raději zůstávali doma a obstarání jídla tak zařizovali online.
- Zároveň se však služby dovozových firem potýkaly s občasnými problémy.
Internetové supermarkety Rohlík a Košík i kurýrní společnosti jako Wolt nebo Foodora zaznamenaly v uplynulých dnech, které doprovázela sněhová kalamita a následná ledovka, zvýšený zájem o své služby. Například Rohlík doručil během uplynulého víkendu přibližně o 30 procent více objednávek než ve stejném období loňského roku, kdy žádné mimořádné podmínky nenastaly.
„V podobných dnech se ukazuje, že nejde jen o pohodlí. Pro mnoho lidí je klíčové vědět, že zvládnou vyřešit celý nákup včetně léků nebo základních potřeb pro rodinu bez toho, aby museli riskovat cestu ven. Naší prioritou je, aby služba fungovala konzistentně i v těchto situacích,“ říká generální ředitelka Miroslava Vopatová.
Košíku v některých lokalitách stoupl počet dokončených objednávek i o stovky procent. „Myslím si, že zejména ledovka nám přivedla také celou řadu nových zákazníků, kteří si s Košíkem vyzkoušeli online nákup po dlouhé době anebo vůbec poprvé,“ komentuje situaci mluvčí společnosti František Brož.
Nedostupnost služeb? Prý jen výjimečně
Nárůst objemu objednávek až o desítky procent zaznamenal v posledních dnech Wolt. Jeho kurýři často jezdí na kolech či skútrech, a proto během nepříznivého počasí část z nich nevyjíždí, což může způsobovat delší časy doručení, uvádí mluvčí společnosti Tomáš Kubík. „Ve zcela výjimečných případech, jako byla například úterní ranní ledovka, můžeme dočasně přistoupit k omezení dostupnosti služby v některých lokalitách, například na periferiích,“ dodává.
Občasnou nedostupnost svých služeb ve ztížených podmínkách připouští i konkurenční Foodora. „Pokud se poptávka výrazně zvýší nebo se sníží dostupná kapacita kurýrů, může se to krátkodobě projevit například v dostupnosti služby nebo v orientačních časech doručení,“ popisuje šéf logistiky společnosti v Česku Richard Dirbák. I Foodoře podle něj nicméně stoupl v minulých dnech počet objednávek o 15 až 20 procent oproti normálu.
Příplatek za špatné počasí
U některých společností se však špatné počasí projevilo i na ceně objednávky. Wolt si za špatné počasí účtoval poplatek 25 korun, jak upozornil server Kupi.cz. Poplatek měl sloužit jako forma podpory kurýrům. Podle Kubíka tak mohou kurýři společnosti dostat v případě nepříznivého počasí příplatky i desítky procent.
Do tohoto poplatku si rýpl Rohlík. „I přes nepříznivé počasí cena služby zůstala stejná jako v běžném provozu a na rozdíl od některých jiných platforem Rohlík žádné mimořádné poplatky zákazníkům neúčtoval a veškeré zvýšené náklady spojené s náročnými podmínkami šly na vrub společnosti,“ uvedla Vopatová.