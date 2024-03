Tržby v obchodech a na internetu se ve finančním roce, který končí v lednu, zvýšily o 10,4 procenta na rekordních 35,9 miliardy eur. I v tomto případě Inditex coby největší světový prodejce levných oděvů naplnil odhad analytiků, kterých se dotazovala společnost LSEG. Inditex ale nesplnil vlastní loňskou předpověď, která počítala s nárůstem tržeb o 17,5 procenta.

Inditex loni zvýšil náskok před H&M, a to díky schopnosti rychleji dodávat módní trendy od blízkých dodavatelů a prodávat více oblečení za vyšší ceny náročnějším zákazníkům. To podniku pomohlo ochránit se před rychlým růstem čínského konkurenta Shein, uvedla agentura Reuters.

„Inditexu se v roce 2023 podařilo to nejobtížnější - růst a vypořádat se s inflací. Dokázal to, protože má lepší nabídku hodnotných produktů než konkurenti jako H&M,“ uvedl manažer fondu Abante Advisors José Ramon Iturriaga. Tento fond drží akcie Inditexu. „Nemyslím si, že by letošní rok měl být pro Inditex obtížnější,“ dodal.

Akcie firmy krátce po začátku středečního obchodování mírně zpevňovaly. Od začátku roku si připisují téměř pět procent.