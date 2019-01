Stánky v holešovické tržnici zmizí až v únoru | E15.cz

Pražští radní se pouštějí do revitalizace Pražské tržnice v Holešovicích, jejíž plný rozvoj dosud brzdí soudní spory. Náměstek pro rozpočet Pavel Vyhnánek (Praha sobě) chce v první řadě tržnici zbavit stankářů, kteří jsou nyní na hlavních třídách. Magistrát již rozeslal stánkařům výpovědi a dal jim termín do konce ledna pro vyklizení stánků. „Stánkaři se na nás obrátili s argumentem, že je pro ně termín nesplnitelný. Po jednání jsme se rozhodli prodloužit termín do konce února,“ řekl Vyhnánek.

Hlavní město chce prodejcům nabídnout jeden z prázdných pavilonů, kde by mohli v prodeji svého zboží pokračovat. „Konkrétně jednáme o hale 13. Nechceme, aby stánky a jejich sortiment úplně zmizely, protože mají klienty, kteří jsou na ně zvyklí,“ dodal náměstek s tím, že stánky v současné podobě hyzdí celý areál. Vedení města zatím nechystá hromadné výpovědi využívaných pavilonů. Zeleninový trh nebo obchod Alza by měly v příštích letech zůstat na místě.

„Podpoříme setrvání stávajících kulturních institucí, jako jsou Jatka 78 nebo TrafoGallery, které úspěšně fungují a vyhledávají je Pražané i turisté,“ uvedla radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě). Rekonstruovat se budou zatím jen prázdné haly a hlavně veřejné prostranství tržnice. Nevěstinec, kterého se město snaží zbavit už několik let, se s městem o výpovědi soudí. „Věříme, že se ten spor podaří v letošním roce uzavřít,“ řekl Vyhnánek s tím, že případ dostal nový soudce, který by s tím podle něj mohl pohnout. Magistrát také k tržnici zřídil pracovní skupinu. „Chceme také, aby začal fungovat jakýsi kurátor tržnice, který se tomu bude věnovat systematicky, jak je tomu například u náplavek,“ řekl Vyhnánek s tím, že rada zatím nemá jasno, o koho půjde a jaký bude mít úvazek.