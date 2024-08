Hlavní změnu představuje rozdělení finančních prostředků. Jejich celková výše zůstává stejná, 1,95 miliardy korun. Původně ministerstvo určilo, že 1,65 miliardy z této sumy půjde na podporu nákupů vozů a elektrických cargo kol. Zbývajícími třemi sty miliony chtělo podpořit pořizování a výstavbu dobíjecích stanic. V aktualizované verzi dotační výzvy se už toto dělení neobjevuje. Jako první o ní informovaly Hospodářské noviny.

„Už nebudeme 1,95 miliardy dělit na auta a dobíjecí stanice. Z celkové alokace podpoříme požadovaný počet dobíjecích stanic dle Národního plánu obnovy, protože splnění tohoto čísla už se blíží a nebylo třeba tři sta milionů. Elektroaut podpoříme více než 4055. Takto flexibilně budeme reagovat na skutečný zájem o dobíjecí stanice i elektromobily,“ vysvětluje mluvčí MPO Miluše Trefancová. Zmíněných 4055 vozů představuje minimální hranici, aby Evropská komise podporu prozatím vyplácenou ministerstvem proplatila.

Klára Vaníčková, mluvčí Národní rozvojové banky, která podporu zprostředkovává, uvádí, že do 12. srpna banka přijala 3590 žádostí. „Z tohoto počtu evidujeme 2947 podepsaných smluv, zbylé žádosti zpracováváme. Podnikatelé a firmy požádali celkem o podporu 3862 vozidel a 1580 dobíjecích stanic,“ říká Vaníčková. Příspěvek na jeden osobní vůz činí dvě stě tisíc, na užitkový až tři sta tisíc. Právě na pořízení vozů směřuje naprostá většina žádostí, banka zamítá jen nepatrný zlomek z nich.

Pokud by banka schválila podporu všech nebo většiny z 3862 vozů, o něž si zájemci dosud zažádali, z 1,95 miliardy alokovaných prostředků v dotační výzvě by ubylo pouze asi o osm set milionů korun. O dalších zhruba 150 milionů by se snížil objem peněz, které byly původně určené výhradně na podporu výstavby dobíjecích stanic. V dotační výzvě by tak stále zbývala zhruba miliarda nevyužitých prostředků. Tu však ministerstvo nehodlá vyplýtvat.

Podle nových pravidel by tak v případě předpokládaného zájmu ze strany žadatelů o dotace mohl stát podpořit prodej asi osmi tisíc vozů, tedy dvojnásobného množství, než původně plánoval. Odhad banky je střídmější, předpokládá podporu 6,5 tisíce aut. Zhruba stejné množství elektromobilů se v Česku prodalo za celý loňský rok.

Zájemci využívají program především ke koupi vozů americké značky Tesla, na kterou směřovalo 1859 žádostí, tedy téměř polovina ze všech. Následuje Volvo s 398 žádostmi, Škoda s 284, Volkswagen s 254, BMW s 183 a čínské MG se 176. Do dvacítky nejžádanějších značek se vejde i další čínská značka BYD, která přilákala 39 žádostí. Tedy více než Dacia, Fiat, Peugeot nebo například Citroën.

„Jsme střízlivě spokojeni. Pokud jde o značky koncernu Volkswagen, dostáváme se na druhé místo, přičemž Volkswagen Financial Services financuje přes devadesát procent elektromobilů všech koncernových značek,“ říká Jan Klíma z Volkswagen Financial Services.

Prodeje elektromobilů na českém trhu nicméně dál zůstávají daleko za někdejším očekáváním automobilek. A ani po spuštění dotační výzvy jejich podíl na všech prodávaných vozech výrazně neroste. Od ledna do července činil pouhých 3,65 procenta.

Z aktuálních statistik Svazu dovozců automobilů vyplývá, že v červenci největších prodejů elektromobilů v Česku dosáhla Tesla s 245 vozy. Automobilce Elona Muska se vzdáleně přiblížilo jen Volvo se 122 prodanými vozy. Tuzemskou Škodu, která udala 39 elektromobilů, předběhl Volkswagen se 70, Mercedes-Benz s 61, čínské MG s 54, BMW s 47 i Hyundai s 45 prodanými elektrovozy.

Ze spalovacích aut do elektrických ale přesedají zákazníci oproti plánům mnohem pomaleji i v Evropě a zámoří. Potenciální zájemce odrazuje především vyšší pořizovací cena elektromobilů a nedostatečně hustá síť veřejných dobíjecích stanic, jak už odhalila řada průzkumů v Evropě i v USA. Na některých trzích dokonce prodeje v některých měsících meziročně klesají, například v Německu.

„Růst globálního trhu s elektromobily nebude v letošním roce tak ambiciózní, jak někteří doufali,“ potvrdil pro agenturu Reuters analytik Charles Lester z Rho Motion. Společnost nyní odhaduje, že se letos na světě prodá 16,6 milionu elektromobilů, svůj původní odhad nedávno snížila o pět procent. Růst trhu pohání hlavně Čína, na jejímž území se prodává asi šedesát procent všech vyráběných elektromobilů.