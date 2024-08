Od propuknutí pandemie covid-19 se automobilky z celého světa potýkaly s rozbitými dodavatelskými řetězci, které se z nečekané rány vzpamatovávají v různé míře dodnes. Jeden z mnoha nepříjemných problémů, které musel koncern Volkswagen řešit, byl výpadek dodávek elektromotorů. Koncernové značky je montují do elektrických modelů na platformě MEB, tedy nejen do modelu Enyaq, ale i do modelů Volkswagen z rodiny ID, Audi Q5 e-tron či Cupra Born.

Výpadek ve výrobě elektromotorů tak způsobil, že Škoda – a nejen ona – v prvním pololetí vyrobila o tisíce enyaqů méně, než plánovala. Z dat zveřejněných škodováckými odbory vyplynulo, že výroba Škody Enyaq poklesla v nejhorším období na počátku roku na asi 160 kusů denně. Z tohoto dna se produkci dlouho nedařilo výrazněji zvednout.

To se nyní mění. Z mladoboleslavských linek aktuálně sjíždí asi šest set enyaqů denně, říká mluvčí Škody Kateřina Boukalová: „To je současné výrobní maximum, kterého chceme dosahovat.“ A potvrzuje, že za nápravou stojí obnovená produkce elektromotorů, které pro koncernové značky zhotovuje závod v německém Kasselu. Jak dlouho pojede výroba modelu Enyaq na plné obrátky, už automobilka nesděluje. Podle informací e15 přímo z továrny se nicméně počítá se zachováním plné výrobní kapacity přinejmenším pro následující měsíce.

A to i přes to, že Škoda Auto stejně jako celý trh naráží na nečekaně silné ochlazování zájmu o ryze elektrické vozy. Děje se tak přitom v době, kdy výrobci předpokládali nerušený růst odbytu elektromobilů, které měly postupně vytlačovat vozy se spalovacími motory.

Jenže trh se zachoval jinak. Zatímco s koncem roku 2023 se Škoda pochlubila meziročním růstem prodejů modelu Enyaq hned o 52 procent, udala jich 82 tisíc, letos odbyt klesá. Od ledna do června si vůz pořídilo o šest procent méně zákazníků, uvedla Škoda. Pouze v Evropě měl pokles podle dat JATO Dynamics dosahovat dvou procent.

Model Počet registrací v tisících Meziroční změna v % Tesla Model Y 101 -26 Tesla Model 3 58 37 Volvo EX30 37 novinka MG 4 32 4 Volkswagen ID.4 29 -30 Volkswagen ID.3 29 -17 Škoda Enyaq 25 -2 Volvo EX40 25 -5 BMW iX1 25 53 Audi Q4 24 9

Pramen: JATO Dynamics

I to stačilo na sedmou pozici mezi nejprodávanějšími e-modely v Evropě. S propady se totiž potýkala řada dalších značek. Zákazníci si například zaregistrovali o čtvrtinu méně Modelů Y od Tesly, o třetinu méně vozů ID.4 od Volkswagenu nebo o pět procent méně automobilů EX40 z dílny Volva.

K nejvýznamnějším důvodům, proč trh brzdí, patří nečekané ukončení dotací, respektive vyplácení ekologického bonusu, kterým Německo coby největší evropské odbytiště dříve pobízelo zákazníky. Podporu ukončilo koncem loňského roku. Nicméně i tak zůstává spolková republika pro Škodu klíčovým trhem. „Aktuálně zaznamenáváme nejvíce objednávek na Enyaq z Německa, Spojeného království a Švédska,“ dodává Boukalová.

Přimět vícero zákazníků k přechodu na elektrické vozy se automobilkám nedaří ani poté, co přistoupily k nemalým slevám. Cenovou válku odstartovala Tesla, když snížila ceny vybraných modelů o desítky procent. Postupně byli na její agresivní cenovou politiku donuceni reagovat i konkurenti – po dlouhém váhání se přidala i Škoda. Enyaq začala během loňska nabízet i ve verzi se slabší baterií a dojezdem 365 kilometrů za méně než čtyřicet tisíc eur, tedy pod hranicí milionu korun.

Další signál zákazníkům vyslala začátkem letošních prázdnin, když o téměř dvě stě tisíc korun zlevnila i Enyaq v silnější verzi, která disponuje dojezdem přes 560 kilometrů. Cena tohoto provedení nově lehce převyšuje 1,1 milionu.

Pro srovnání: Tesla Y nebo Ford Explorer s dojezdem šest set kilometrů vyjdou zájemce na méně než 1,2 milionu, VW ID.4 se stejnou technikou jako Enyaq a dojezdem 570 kilometrů pak stojí 1,3 milionu.

Prodeje se však Škodě zatím nedaří výrazněji „nakopnout“, a to ani v době, kdy ministerstvo průmyslu a obchodu zprostředkovalo dotace na nákup elektrovozů z evropských peněz. Polovinu takto pořizovaných vozů tvoří tesly, jedenáctiprocentní podíl připadá na Volvo. Škoda je se sedmiprocentním podílem na nákupech podpořených dotacemi až třetí s mírným náskokem na Volkswagen, BMW nebo čínské MG.

Svůj zatím jediný elektromobil zhotovuje mladoboleslavská automobilka na jedné lince spolu se spalovacím bestsellerem Octavia. V příštích letech se však portfolio elektroškodovek rozroste, a to hned o šestici nových modelů. Ještě letos výrobce odhalí hatchback Elroq, který bude vyrábět v Boleslavi spolu s Enyaqem. Prodej očekávané novinky zahájí začátkem příštího roku. Dalším dílem do elektrické skládačky bude Epiq, malý městský model.