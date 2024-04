„My jsme je začali nabízet už dřív, ale většinou to byly jeden dva kusy. Až teď jsme se rozhodli do toho šlápnout ve velkém a skladem máme okolo 50 kusů. Pro nás je to test a zkouška trhu. Chceme tomu dát maximální péči a já bych byl nejradši, kdyby se vše prodalo a příští rok jsme jich měli 100. Máme ověřeno, že tady potenciál na trhu je, ale jak velký, to uvidíme, to nedokážu odhadnout,“ řekl během představení novinky spolumajitel společnosti Kytary.cz Vladimír Myslík.

K tomu, aby firma licenci získala, musela splnit řadu podmínek. „Musíte mít finanční zázemí, zázemí také na prodejně a odborný personál pro to, aby to všechno klaplo a získali jste tu licenci,“ řekl Myslík. Speciálně vybavený musí být i prostor, kde jsou nástroje skladovány, musí v něm být správná vlhkost nebo teplota.

Každou z kytar označenou jako Custom Shop Masterbuild postaví jeden ze 13 lidí, kteří drží titul Masterbuilder a nástroj je vrcholem toho, co lze v kytarovém světě současné světové produkce koupit. „Každý mistr řemesla staví nástroj ručně úplně sám od začátku do konce. Pokaždé mu vdechne něco magického, co je slyšet i cítit. Takové kytary i baskytary odrážejí individuální osobnost stavitele natolik, že je to jako by měl nástroj vlastní duši,“ uvedl Drábek.

Prodejna v pražských Modřanech má nyní na skladě pět desítek elektrických kytar a baskytar z edice Custom Shop Masterbuild. Některé z nich stavěli například „masterbuildeři“ David Brown nebo Levi Perry. „V současné chvíli bude nejdražším nástrojem replika (Fender) jazzmasteru z roku 1965 s motivy mexických lebek, je v nejvyšší kategorii masterbuild a je pod ním podepsán kytarář David Brown. Je to výjimečný nástroj,“ řekl Drábek.

Část kytar firma představila novinářům za přítomnosti několika známých hudebníků. „Pocit z takové kytary je jiný, řekl bych, že mají duši. Péče, kterou jí kytarář věnoval, tam je znát. Je to od výběru dřeva, které rezonuje lépe než u standardních nástrojů, až po to, že třeba snímače jsou ručně vinuté,“ řekl kytarista Lukáš Chromek.