Střílet zvěř za peníze? Stále víc bohatých Čechů to dělá | E15.cz

Střelba z pušek zní českými lesy nejčastěji za poslední léta. Podle propočtů deníku E15 loni skolili lovci v českých lesích a lukách zvířata v hodnotě kolem 2,2 miliardy korun, tedy nejvíce za poslední dekádu. Zhruba třetinu z toho tvořila zvířata odstřelená milovníky trofejí ochotnými za dobrý kus zaplatit tučný, mnohdy i statisícový poplatek. Ještě předloni se dala hodnota odlovené zvěře vyčíslit částkou zhruba 1,8 miliardy korun. Rychle rostoucí hodnota střílených zvířat souvisí s orientací lovců na vzácnější druhy takzvané vysoké, a to především v lesních oborách.

„Obory soustřeďují špičkové chovy trofejové zvěře, lovené za poplatek. Dále pak specifická vzácná zvířata, jako je například populace bílých jelenů v Oboře Žleby i bílých daňků v Kopidlnu. Veškerá zvěřina je zužitkována v gastronomii,“ říká mluvčí státních Lesů České republiky Eva Jouklová. Největší tuzemský lesní hospodář provozuje na ploše osmnácti tisíc hektarů celkem 23 obor, další patnáctku obor na sedmi tisících hektarech pronajímá.

Lov trofejových zvířat není z nejlacinějších koníčků. Mezi nejhodnotnější a zároveň lovecky nejoblíbenější zvířata patří jeleni evropští či jeleni sika Dybowského. Za nejlepší kusy jsou střelci podle zjištění deníku E15 ochotni zaplatit i částky kolem čtyř set tisíc korun. Oficiální ceníky jednotlivých loveckých revírů obvykle pracují s loveckou metodikou CIC, kde cena skoleného zvířete závisí na jeho trofejní hodnotě. Cenová škála je přitom značně široká, nejnižší částka placená za uloveného jelena začíná na zhruba pěti tisících korunách.

Právě počet odstřelených kusů obou zmíněných druhů jelenů byl loni podle Českého statistického úřadu historicky nejvyšší. Solidní obchody bývají i se zdánlivě obyčejným kancem. Kňour v průměrné kvalitě vyjde lovce na bezmála dvacet tisíc korun. Další ze všudypřítomných obyvatel lesa srnec se naopak mnohdy vejde do pouhých deseti tisíc. Obecně platí, že lov samců zvířat je ceněn řádově výše než samic stejného druhu. Za ulovení jelení laně tak střelec kupříkladu dá běžně kolem dvou tisíc korun.

Zatímco lesní obory tvoří špičku loveckého ledovce, pokud jde o nejlepší kusy zvířat, skutečný byznys se dělá vně oborových ohrad. „Naprostá většina zvířat se odloví ve volné přírodě v rámci takzvaných honiteb,“ připomíná Zdeněk Veverka z Mysliveckého spolku Hájek Žernovník. V tuzemských oborách tak střelci ulovili zvířata za zhruba sedmdesát milionů korun, což je jen zlomkem celkové hodnoty odstřelené zvěře.

Zatímco v oborách je běžně až kolem devadesáti procent zvířat chováno právě pro poplatkový lov, v honebních oblastech, které jsou v rozhodující míře vlastněny Lesy České republiky a mnohdy jsou v pronájmu, se takto prodají zhruba nižší desítky procent odstřelované zvěře. Zbytek je loven v rámci udržování početních stavů zvěře požadovaných Lesy ČR. „S byznysem to není tak zářivé, jak by se mohlo zdát z některých cen ulovených zvířat,“ říká Jiří Němeček z Obory Borovec na Vysočině na adresu loveckého byznysu. „Není dokonce ani mnoho obor, které jsou výrazně ziskové, výnosy se obvykle rozlijí do nákladů na krmení,“ dodává Němeček s tím, že ačkoli hospodaří na honitbě ve svém vlastnictví, nejde o byznysový zlatý důl. Vývoj přibližné hodnoty zvířat odstřelených v honitbách a oboráchAutor: E15

Lidé z branže poukazují často na fakt, že v posledních letech rychle rostou náklady, a to především na pronájem samotného revíru. „Zatímco pět šest let nazpátek jsme za zhruba tisícihektarovou honitbu platili Lesům České republiky nájemné kolem 80 tisíc korun, nyní je to kolem milionu,“ říká zdroj obeznámený s loveckým byznysem v Česku, který si nepřál být jmenován, s tím, že šlo o kombinaci přechodu na dražební systém výběru nájemce honitby a rostoucí poptávky hráčů ze sféry loveckého byznysu.

Více nesou honitby i obory s převažujícími návštěvníky z ciziny. „Jezdí k nám běžně Rakušané a Němci, lov zdejších zvířat je výrazně levnější než v jejich domovských zemích,“ říká Stanislav Valenta z Obory Budyně. Není náhodou, že ceníky obor i honiteb jsou velmi často konstruovány nikoli v korunách, ale v eurech. A to přestože jsou zapálenými pravidelnými střelci i zámožnější Češi, a to z řad byznysmenů i sportovců, jejichž řady prý podle lidí z oboru utěšeně narůstají. Množství pronajatých revírů ale slouží i jako prostý punc bohatství a vlivu. „Velké plochy honiteb si mnohdy najímají bohatí jednotlivci jako svůj osobní prostor či firmy jako svůj způsob prezentace,“ dodává zdroj z branže.