Psal se rok 1957, když z nejvyšších státních pater přichází zakázka na kolový nápoj, který svou chutí co nejvěrněji připomene limonády ze Západu. Přijít s tou správnou recepturou nakonec trvalo týmu docenta Zdeňka Blažka dva roky, spojením čtrnácti bylinných a ovocných látek s kofeinem ale nakonec vědci položili základy sirupu KOFO. Opavská Kofola, za kterou dnes stojí podnikatel s řeckými kořeny Jannis Samaras, se nepochybně může řadit mezi Ikony, které přežily .

Kofola vyrostla v socialismu. Oblíbeným nápojem se stala pro vodáky, chataře i pro děti. S pádem režimu ale pro východní kolovou alternativu nastaly krušné časy. Na trh proudily nové limonády a mezi nimi jasný rival, symbol kolových nápojů Coca-Cola. (Americká Coca-Cola se přitom v Československu licenčně vyráběla už od sedmdesátých let.)

Vraťme se ale k české Kofole. Na tu v porevolučním období kromě nové konkurence dopadaly změny vlastnické struktury jejího výrobce, farmaceutického závodu Galena Opava, a Kofola se na chvíli stala upozaděným produktem mezi léčivy.

V hornoslezském Krnově se mezitím naštěstí – alespoň pro fanoušky této perlivé limonády – rozhodl vrhnout na podnikání Kostas Samaras, který se do Československa dostal v pouhých osmi letech jako uprchlík před občanskou válkou v Řecku. Kupuje malou sodovkárnu Nealko Olomouc a přemýšlí, o jaké další nápoje rozšířit výrobu.

V šedesátých letech rostla spotřeba tak, že se musely byliny začít dovážet ze zahraničí.|Archiv Kofola

Na přelomu tisíciletí nakonec společně se svým synem Jannisem kupuje licenci na originální recepturu Kofoly od farmaceutické společnosti IVAX za 215 milionů korun. A ve stejné době přichází reklamní slogan, který má Kofolu provázet dodnes – Když ji miluješ, není co řešit.

V roce 2012 vzniká akciová společnost Kofola ČeskoSlovensko, do které brzy spadá kojenecká voda Rajec, minerální voda Vincentka nebo síť Freshbarů s džusy UGO. O tři roky později vstupuje Kofola na burzu a začíná spolupracovat s džusy Rauch. Podle informací od společnosti letos ale spolupráci ukončila a přichází s vlastní řadou džusů Curiosa.

„Vytvořili jsme novou značku a receptury, které vnáší svěží vítr do rostoucí kategorie nesyceného nealka,“ popisuje novinku Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku. „Zároveň posilujeme naši ambici nabízet zdravější alternativy nápojů na trhu, které neobsahují přidaný cukr ani umělá sladidla.“ Firma kromě džusů uvádí na trh nové ledové čaje ve spolupráci se značkou Dilmah.

Roční produkce nápoje dosáhla v roce 1970 až 180 milionů litrů.|Archiv Kofola

Nově taky pivo

Společnost Kofola rostla díky mnoha akvizicím. V roce 2019 přibyla do „kofolího“ portfolia kávová společnost Espresso s Café Reserva a cejlonskými čaji Dilmah. „Poté jsme získali tradiční minerální vody Ondrášovku a Korunní. Tyto nákupy jsme letos završili akvizicí tří tradičních a lokálních pivovarů – Zubra, Holby a Litovle, ale i rozhodnutím starat se o jabloňové sady na Úsovsku nebo spoluvlastnictví kávových plantáží v Kolumbii. Tato rozhodnutí se určitě řadí k těm zásadním v životě firmy,“ popisuje mluvčí společnosti Kofola Jana Ptačinská Jirátová.

Současný šéf a majitel nápojářské firmy Jannis Samaras navíc letos společně se svou sestrou Niki založil nadaci pro správu rodinného majetku a zajištění nástupnictví. Chtějí tak motivovat nastupující generace k pokračování v podnikatelské tradici. Mezi další majoritní akcionáře nadace patří například René Sommer, René Musil nebo Tomáš Jendřejek, kteří jsou současně členy představenstva nebo dozorčí rady firmy. Nadace se sídlem v Lichtenštejnsku má název Fília, tedy řecky láska nebo přátelství.

Září 2024: vytopená Kofola

Stejně jako další závody a domácnosti v Moravskoslezském kraji i Kofolu letos v polovině září postihly ničivé povodně. Voda zaplavila krnovský závod i sklad s takzvanými kegy, tedy plechovými sudy určenými pro skladování a převoz nápojů. Ty ještě několik týdnů nacházeli lidé po celém okolí Krnova. „Díky našim obchodním týmům jsme schopni si je vyzvednout kdekoliv po Česku. Mrzelo by nás, kdyby kvůli povodni zůstaly tam, kam nepatří – tedy bezprizorní v přírodě,“ vyzýval Samaras k jejich navrácení.

Závod Kofoly v Krnově.|Kofola

Krnovský závod se ale nakonec s následky povodní vyrovnal rychle. „Možná vás překvapím, ale v podstatě máme vše zažehnáno. Některé linky už dokonce běží, takže částečně máme obnovenou výrobu,“ napsala e15 v polovině října, tedy měsíc po události, mluvčí Ptačinská Jirátová. V celé společnosti dnes pracuje až 3000 zaměstnanců a Kofola ČeskoSlovensko vyrábí produkty v 11 závodech na pěti trzích.

A bude mít zahnutý zuby nahoru?

V příběhu Kofoly ale nejde vynechat ještě jeden zásadní moment. „Naše vánoční reklama s prasátkem se opravdu stala doslova symbolem Vánoc,“ připomíná mluvčí firmy známý citát Já nemusím, já už ho vidím ze scénky, kdy tatínek společně s malou dcerkou kradou v lese vánoční stromek. Reklamu firma uvedla v roce 2003 a na televizních obrazovkách od té doby běží každý rok. „Každoročně diskutujeme i možnost, že bychom se pustili do tvorby nové vánoční reklamy. Neumíme si ale představit, co by naše prasátko předčilo a stalo se ještě silnější ikonou českých Vánoc.“