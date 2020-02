Thomas Cook udělal poslední tečku za byznysem v Česku. Přiznal, že není schopen splácet dluhy | E15.cz

Česká firma fakticky ukončila svou činnost v závěru loňského roku. Podle dřívějších vyjádření ale tou dobou předpokládala, že zvládne poplatit veškeré své závazky. To se nepodařilo.

„Došli jsme do fáze, kdy víme, že všechny dluhy nezvládneme splatit. Doposud jsme doufali v to, že ukončíme svou činnost formou obyčejné likvidace, ale to už nyní není možné,“ řekl deníku E15 jednatel českého zastoupení Thomas Cook a někdejší cestovní kanceláře Neckermann Udo Wichert s tím, že většina objemu dluhů jde na vrub odstupného pro bývalé zaměstnance.

Ještě počátkem letošního roku podle firmy stále výše majetku převyšovala objem dluhů. Část prostředků zůstala ovšem zablokovaná na koncernovém účtu německé matky Thomas Cook a závazky nespláceli ani dlužníci.

„Někteří významní dlužníci, jako například Greek National Tourism Organization, nezaplatili včas. Navíc se objevili noví věřitelé požadující spekulativní pohledávky,“ uvádí se v insolvenčním návrhu firmy.

Český Thomas Cook měl podle návrhu v polovině února na svých účtech zhruba tři miliony korun, objem dluhů více než měsíc po splatnosti ale tou dobou vystoupal na necelé čtyři miliony.

„Dlužník tak podává tento insolvenční návrh téměř okamžitě poté, co se dostal do úpadku,“ píše se v insolvenčním návrhu. Reorganizace je podle firmy vyloučena, a to i kvůli tomu, že významně utrpěla pověst klíčových značek firmy.

„Obchodní značka Thomas Cook i Neckermann kvůli silnému negativnímu mediálnímu pokrytí v tuzemsku i zahraničí neumožňuje firmě navázat nové obchodní vazby a nahradit tak ty koncernové,“ uvádí návrh s tím, že zahraniční obchodní partneři, a to zejména hotely v cílových destinacích, totiž povětšinou nerozlišují mezi jednotlivými společnostmi v koncernu.

„Navíc i u těch obchodních partnerů, u nichž by tyto značky nevyvolávaly negativní konotace, by je firma nemohla používat, protože práva na jejich užívání patřila mateřským společnostem firmy a byla v rámci jejich insolvencí prodána,“ uvádí se v návrhu.

Český Thomas Cook konstatoval, že se nepodařilo najít ani žádného strategického partnera, s nimž by bylo možné byznys obnovit. Jen za neuskutečněné zájezdy český Thomas Cook, neboli CK Neckerman, vyplatil loni 20 milionů korun. Zhruba 500 zájezdů pro 1800 klientů nasmlouvaných pro letošní rok za něj v prosinci převzala konkurenční společnost Marco Polo International.