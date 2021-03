V Kaře Trutnov se rozhořel boj o místa ve věřitelském výboru | E15.cz

Ve společnosti Kara Trutnov, která patří do skupiny Michala Mičky a od počátku února je v insolvenci, začal boj o to, kdo získá silnější vliv na průběh insolvenčního řízení. Proti sobě stojí Pavel Bednář zastupující polský řetězec Ochnik a bývalý majitel Kary Zdeněk Rinth podporovaný investiční skupinou Natland.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že jeden z věřitelů, hradecká společnost Famito, zaplatil za Pavla Bednáře pět set korun, což byla jeho pohledávka vůči Kaře. Kvůli tomu by mělo podle tvrzení společnosti Famito zaniknout jeho místo ve věřitelském výboru.

Famito ve sdělení soudu žádá, aby soudce do věřitelského výrobu jmenoval jejího zástupce. Firma podle svého webu prodává kožené kabelky a peněženky a je rovněž dodavatelem kožené galanterie do Kary.

„Cílem úhrady mé pohledávky je jen a pouze snaha zaujmout mé místo v prozatímním věřitelském výboru a prohlasovat si pak úvěrové financování, které za velmi nevýhodných podmínek nabízí Kaře Zdeněk Rinth a které by ve výsledku poškodilo všechny ostatní věřitele,“ uvádí Bednář. „V rámci současného věřitelského výboru, jehož jsem členem, totiž Zdeněk Rinth nebyl schopen potřebu úvěrového financování vůbec obhájit,“ dodává. Bednář byl až do loňského roku finančním ředitelem skupiny C2H, které Kara patří, a do hospodaření prodejce kožené módy dobře vidí.

Karu dobře zná i Rinth, který v ní začal působit v polovině sedmdesátých let a byl jejím posledním majitelem před Michalem Mičkou. Jeho skupině C2H Karu v roce 2018 prodal. Za Rinthem nyní stojí investiční skupina Natland Tomáše Rašky, se kterou se Rinth spojil, aby mu pomohla projít „celým procesem, se kterým nemá zkušenosti“, a Karu „zachránit“.

Rinth se stejně jako Bednář do insolvenčního procesu dostal tak, že koupil pohledávku někoho jiného. Rinth nicméně před pár dny svou pohledávku ve výši 91 tisíc korun převedl přímo na Rašku. Ten tak nyní místo něho zasedne do prozatímního věřitelského výboru.

Splacení pohledávky, které za Bednáře učinila společnost Famito, je podle Natlandu v pořádku.

„Splnění dluhu za jinou osobu není zcela nová věc ani v rámci insolvencí a v poslední době takových právních jednání přibývá. Jde o právní institut, který má více funkcí, od ,vynuceného‘ postoupení pohledávky až po splnění dluhu za třetí osobu například z titulu ručení. V zákoně jasně stojí, že věřitel musí přijmout plnění, které mu se souhlasem dlužníka nabídne třetí osoba, a nemůže jej odmítnout, pokud tím dojde k uspokojení pohledávky věřitele,“ vysvětluje Lukáš Sobotka, šéf právního oddělení investiční skupiny Natland.

S právníky je ve spojení i Bednář, který se chce bránit. Zaplacení a převedení své pohledávky odmítl a požádal soud, aby je nebral v úvahu. Soudu napsal, že mu nebylo doručeno oznámení o úhradě dluhu, a peníze proto vrátil okamžitě zpět odesílateli.

Stranou těchto sporů zůstává největší a jediný zajištěný věřitel Kary Česká spořitelna. Z celkových dluhů podniku ve výši 260 milionů korun na ni připadá 167 milionů.

Kara spadla do insolvence stejně jako další značka Mičkovy skupiny Pietro Filipi začátkem února. Ještě předtím Mička označoval Karu za životaschopnější značku. Nicméně ani Kara, jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, už od loňského dubna neplatila obchodním centrům nájmy. Některým z nich proto došla trpělivost a dala jak Kaře, tak Pietro Filipi výpovědi.

Natland spolu s Rinthem se nyní snaží provést Karu procesem finanční restrukturalizace. Chtějí, aby firma byla schopna dál provozovat některé prodejny, platit nájmy a udržet si lidi. Nutnou finanční podporu Natland odhaduje na částku v řádu desítek milionů korun.

„V současné době se připravuje plán schválení provozního financování a projednání případné reorganizace společnosti,“ dodává za Natland Hana Filipová, šéfka marketingu a komunikace.

Ochnik mezitím bez ohledu na výsledek insolvenčního řízení Kary chystá vstup na český trh. „Jsme v pokročilé fázi jednání s obchodními centry týkajících se nájmů maloobchodních prostor. Již dříve jsme se rozhodli, že Ochnik na český a slovenský trh vstoupí bez ohledu na akvizici Kary,“ uvádí Bednář.

Polská značka Ochnik už je v Česku k mání v e-shopu lavoa.cz. Stejně jako v Polsku, kde má podle databáze Shopingy dvacet dva obchodů, chce mít i v Česku kamenné prodejny. Kara má podobný sortiment, v tuzemsku provozuje třicet obchodů.

Kara předloni, tedy v posledním roce nepoznamenaném pandemií, utržila 395 milionů korun. Loni připisuje na vrub koronakrize výpadek dvou set milionů korun.