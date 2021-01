Vafo miliardáře Boušky nakupovala v Británii. Otvírá si cestu k anglickým chovatelům | E15.cz

Český lídr v oboru krmiv pro domácí mazlíčky Vafo z portfolia miliardáře Pavla Boušky vyrazil na nákupy do Velké Británie. Domácí výrobce koupil na Ostrovech podíl v tamější firmě z oboru Pooch & Mutt. Český podnik s aktivitami v několika dalších zemích si tak pootvírá dveře na britský trh, kde bylo Vafo zatím spíše méně známou značkou. Bouškova firma je připravená podíl ve svém britském protějšku dále zvyšovat.

„Británie je v našem oboru nejen největším, ale také nejrozvinutějším trhem v Evropě. Hledali jsme inovativního partnera, který sleduje nejmodernější světové trendy. Na oplátku mu můžeme poskytnout zázemí evropského výrobce, který vše co prodává, také sám vyrábí a kontroluje. A navíc, už Michal Viewegh psal, že kynologie je v Británii rozvinuta a psy tam mají krásný,“ komentoval pro deník E15 akviziční expert Vafo Petr Kříž, který zároveň usedl do vedení Pooch & Mutt. Objem transakce se podle vyjádření firmy pohybuje v řádu „několika milionů liber.“ Obě firmy spolu už řadu let spolupracovaly.

Pro Pooch & Mutt jde o první vnější investici v historii. Firma sází na prémiové krmivo z přírodních zdrojů a prodává své výrobky mimo jiné skrze síť Pets at Home či přes Amazon.

Branže krmiv pro domácí zvířata je v Británii v posledních letech transakčně velmi živým odvětvím. V roce 2018 připadl britský tails.com skupině Nestlé, stejná skupina pak ovládla letos na jaře i dalšího hráče z byznysu Lily’s Kitchen, v listopadu investiční skupina 3i koupila britskou síť MPM, loni v rukách fondu L Catterton skončil i britský výrobce krmiv Butternut Box.

O polovinu větší

Pro Vafo, které je největším českým výrobcem krmiv pro psy, kočky a další drobná domácí zvířata, jde o další z řady velkých investic z posledních let. Naposledy firma otevřela loni v květnu v Česku svůj osmý výrobní závod.

V roce 2019 koupilo Vafo nejstaršího finského výrobce krmiv pro domácí mazlíčky Kennelpakaste. Ve Finsku, které je podle oborového magazínu Pets International se 420 miliony dolarů jedním z největších trhů s krmivy v Evropě, šlo přitom pro Vafo už o druhou akvizici.

Vafo předloni utržilo 4,71 miliardy korun a vydělalo bezmála půl miliardy korun, za loňský rok podle svého vyjádření očekává tržby na prahu 260 milionů eur, tedy asi 6,8 miliardy korun, což by znamenalo bezmála padesátiprocentní růst.)

Atraktivní trh

Podle statistik portálu Petfoodindustry došlo loni napříč trhem s krmivy k 25 akvizicím. „Investoři hledali vzhledem k situaci ve světě a rychlé proměně formy spotřebitelských nákupů především akviziční cíle zdatné v online prodeji,“ uvádí analytik Petfoodindustry Tim Wall.

Na celém světě se utratí za péči na domácí mazlíčky včetně krmiv, veterinární péče či různých služeb podle údajů Euromonitor International 125 miliard dolarů a celý trh dál rychle roste. Konkrétně trh s krmivy má podle poradenské společnosti Oaklins růst rychleji než některé segmenty trhu s potravinami jako jsou například čokoláda, dětská strava nebo těstoviny.