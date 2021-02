Alza.cz loni zvýšila obrat téměř o třetinu | E15.cz

Alza rostla ve všech zemích, kde působí. V Česku zaznamenala růst o 23 procent, na Slovensku to bylo 36 procent a v Maďarsku 27 procent. V Rakousku a Německu vyrostla o 250 procent, respektive 236 procent.

Vedle expanze investovala Alza do rozvoje služeb a nabízeného portfolia zboží. „Zaměřili jsme se na naše privátní značky například sportovní vybavení Campgo či Stormred, ořechy Bery Jones nebo příslušenství k mobilním telefonům AlzaGuard a produkty AlzaPower či ekologickou drogerii AlzaEco,“ uvedl místopředseda představenstva Petr Bena. Obrat programu Alza Dropshipment meziročně vzrostl o 220 procent, i díky zapojení nových velkých partnerů, jako byli prodejce módy Zoot nebo Alkohol.cz.

Zásadním se během pandemie ukázalo rozhodnutí intenzivně budovat síť samoobslužných výdejních AlzaBoxů, které umožňují bezpečné vyzvednutí objednávek. E-shop během roku jejich počet více než ztrojnásobil na sedm set.

V roce 2020 pokořilo patnáct specializovaných segmentů miliardovou hranici. Mobilní telefony přesáhly obrat čtyř miliard korun, těsně pod touto úrovní skončily notebooky, domácí elektro a příslušenství pro IT a mobilní telefony. Mezi nové miliardové segmenty se zařadily kosmetika a drogerie, hobby a zahrada, hračky, nositelná elektronika, služby, sport a tiskárny a spotřební materiál.

„Rekordním dnem pro nás byl 14. prosinec s tržbami 292,5 milionu korun a s 119 715 objednávkami. To představuje v průměru 1,39 objednávky za sekundu,“ dodal ředitel marketingu Jan Sadílek.

Společnost chce podle místopředsedy představenstva Tomáše Havryluka do pěti let působit minimálně v deseti zemích EU. Hodlá také rozvíjet svůj portál Marketplace, kde nabízí prostor dalším obchodníkům, již loni jich byly dvě stovky. Síť AlzaBoxů by se měla do roku 2022 rozšířit na nejméně tři tisíce „AlzaBoxy otevřeme dalším e-shopům, dopravcům i klasickému retailu,“ doplnil.

Loni se kvůli koronaviru dařilo i dalším e-shopům. Celý trh vzrostl o čtvrtinu na téměř 200 miliard korun a počet e-shopů na českém trhu se zvýšil o 2900 na 49 500. Například internetový prodejce parfémů a kosmetiky Notino, který nepůsobí jen v ČR, loni zvýšil obrat o 42 procent na 14,5 miliardy korun. Největší prodejce spodního prádla Astratex rostl o pětinu na více než 800 milionů korun.

Alza vznikla v roce 1994. V současné době ji vlastní skupina investorů, kteří ji ovládají přes holdingovou společnost L.S. Investments Limited.