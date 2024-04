Vysoká cukrářská. Kam v Praze zajít na nejlepší a nejoriginálnější věnečky

Podobně jako belgické hranolky by si Francouzi rádi připsali i vynález odpalovaného těsta. Ostatně jejich „profiterolky“ této tezi nahrávají. Faktem ovšem je, že za touto technikou stojí italští cukráři, kteří v 16. století působili na dvoře Kateřiny Medicejské.

Příprava odpalovaného těsta je ve srovnání s jinými druhy neobvyklá. Do horkého mléka s rozpuštěným máslem se přidá mouka a vše se nechá spařit na plotně. Vznikne kompaktní hmota, do níž přijdou ještě vejce. Z hotového odpalovaného těsta lze připravit nejen věnečky, ale také větrníky či eclairs. Ač to zní jednoduše, „odpálení“ těsta dokáže potrápit. O to větší odměnu věnečky představují, zvlášť když se v dnešní době nemusíte omezovat jen na tradiční máslovou příchuť.

Věnečky Janeček

Pštrossova 23, Praha 1 – Nové Město

Tradiční věneček přetvořil cukrář Roman Janeček k obrazu svému: „Těžký dezert jsem proměnil v lehké políbení, které si člověk může dopřát bez větších výčitek.“ V jeho podání tak vznikla moderní odlehčená verze v jednohubkové velikosti a s podstatně menším množstvím cukru. Současně mu zaměření na jediný produkt poskytlo prostor představit jej hned v několika různých příchutích, aktuálně jich nabízí sedm. Stálou nabídku tvoří máslový, čokoládový, pistáciový, citronový a jahodový věneček, které jsou k dostání v cukrářském boutique Věnečky Janeček v Pštrossově ulici na pražském Novém Městě. K nim Roman Janeček nabízí i dvě slané příchutě, lososový a šlehaný modrý sýr, které jsou dostupné pouze na objednávku. Věneček Janeček | foto archíc cukráren