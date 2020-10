Walmart prodá většinu v britském řetězci Asda za 200 miliard | E15.cz

Americký maloobchodní obr Walmart prodá za 6,8 miliardy liber (201,8 miliardy korun) většinu v britském řetězci supermarketů Asda. Podíl získá konsorcium, které tvoří investiční skupina TDR Capital a zakladatelé firmy provozující čerpací stanice EG Group. Asda se tak po více než dvaceti letech vrátí do britského vlastnictví, napsala agentura Reuters.

Walmart koupil Asdu v roce 1999, kdy za firmu zaplatil 6,7 miliardy liber. Nyní si ve společnosti ponechá majetkovou investici, bude pokračovat v obchodním vztahu a bude míst křeslo ve správní radě. Výši investice však neupřesnil.

Noví majitelé slíbili, že v příštích třech letech investují do Asdy více než jednu miliardu liber. Chtějí ponechat nízké ceny a ochránit její dodavatelské řetězce.

Společnost EG Group skoro před 20 lety založili bratři Mohsin a Zuber Issovi, kteří jsou nyní miliardáři. Podnik má více než 5200 čerpacích stanic v Británii a dalších evropských zemích.

Asda už nyní spolupracuje s bratry Issovými na jejích čerpacích stanicích. Řetězec nedávno oznámil expanzi do menších samoobslužných obchodů se smíšeným zbožím a hodlá nejprve zkoušet nové provozy s názvem Asda On the Move na třech čerpacích stanicích EG Group, upozornil server BBC. Asda tak bude konkurovat například i menším obchodům Tesco.

Walmart nabídl řetězec Asda v aukci před několika měsíci. K prodeji se rozhodl, když odsunul plány na vstup podniku na burzu a po loňském rozhodnutí antimonopolních úřadu zablokovat plánovanou fúzi s firmou Sainsbury's za 7,3 miliardy liber.