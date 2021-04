Začala běžet nová podpora pro nájemce, obchodní centra mají obavy | E15.cz

Obchodní centra a jejich nájemci se připravují na změnu ve státní podpoře covidem postižených obchodníků a počítají dopady. Po třech výzvách programu Covid - Nájemné stát změnil podmínky a podpora už nesměřuje konkrétně na nájemné, ale na jakékoli nepokryté náklady. Pro obchodní centra to znamená větší nejistotu v tom, zda a jaká část na ně z vyplácené podpory zbude.

„U programu Covid - Nájemné musel žadatel uhradit před podáním žádosti padesát procent nájemného za dané období a vlastník obchodního centra musel nájemci potvrdit čestné prohlášení, že takto učinil. U programu Covid - Nepokryté náklady již součinnost s vlastníky obchodních center není potřebná,“ potvrzuje Tomáš Míček, vedoucí retail sektoru a oddělení správy obchodních center v realitně-poradenské společnosti CBRE.

Obchodníci, nájemci nejen v obchodních centrech, tak získané finanční zdroje mohou teoreticky použít na zaplacení jakýchkoliv nákladů. To vyvolává ve velkých obchodních centrech obavy. Potvrzuje je i šéf správy obchodních center CPI Property Group Petr Brabec.

„Covid - Nájemné znamenal, že nájemci, kteří si chtějí sáhnout na program, musí zaplatit aspoň padesát procent nájemného, jinak nedostanou podporu. Teď není státní podpora podmíněna ničím. Pokud nájemce načerpá a z jakéhokoliv důvodu se rozhodne, že nám nic nedá, my s tím nic neuděláme. Jestli se rozhodne načerpat a zkrachovat, tak s tím také nic neuděláme,“ popisuje Petr Brabec. A připomíná, že oni jako pronajímatelé žádnou dotaci nedostávají.

Nájemci to ale vidí z druhé strany jinak. „Zatímco program Covid - Nájemné byl prakticky určený na kompenzace tržeb pronajímatelů, ke kterým doputovalo sto procent jejich tržeb skrze nájemce, program Covid - Nepokryté náklady asi lépe vystihuje podstatu kompenzačního balíčku, tedy přispět částí na skutečné nepokryté náklady podnikatele, který kvůli vládním opatřením ztratil tržby,“ uvádí šéf sítě obchodů Bushman Petr Hulec.

„Z programu můžeme platit jakékoliv jiné náklady, ale vzhledem k tomu, že dotace nestačí ani na nájem, tak těžko rozhodovat, jestli je větší priorita platit nájem nebo zboží, kdy oboje nutně potřebujete pro přežití,“ doplňuje šéf Alpine Pro Václav Hrbek.

Někdo dostane méně, jiný více

Konkrétní dopady změny podmínek podpůrných programů se ale liší nájemce od nájemce podle jejich velikosti, zaměření a postižení koronavirovou pandemií.

„Vnímáme tento program jako horší, protože přichází pozdě a dostaneme zhruba o dvacet procent finančních prostředků méně než při Covid - Nájemném. Tento nový program nepokryje ani nájemné,“ uvádí za Alpine Pro Václav Hrbek. Novou podporu totiž nelze kombinovat s programem Covid 2021, což je příspěvek pět set korun na zaměstnance.

Některé společnosti se tak raději rozhodnou jít jen do programu Covid 2021. „Covid Nájemné 4 by velmi pomohl, protože jsme už čtvrtý měsíc zavření a Covid 2021 pokryje zcela jiné náklady vzniklé za toto období jako jsou leasingy, dorovnání nákladů na mzdy, které nepokrývá Antivirus, účetní služby, marketing a podobně. A na nájemné nezbude nic,“ popisuje Jakub Lohniský, zakladatel oděvní firmy Le Premier s tím, že raději než jít do administrativně složitého programu Covid - Nepokryté náklady využijí Covid 2021.

Na druhou stranu jsou ale i firmy, pro které je nová podpora lepší. „Tyto dva programy není možné kombinovat, ale i tak je pro nás program Covid - Nepokryté náklady lepší,“ uvádí oproti tomu šéfka obchodů Esprit Petra Kheková s tím, že nejlepší by samozřejmě bylo, pokud by byly obchody otevřené za přísných hygienických podmínek, stejně jako jsou otevřené supermarkety, prodejny s dětským oblečení či květinářství.

Dalším těžko splnitelným bodem pro některé nájemce je, že nárok na peníze z programu Covid - Nepokryté náklady má jen ten, komu klesly za první čtvrtletí tržby alespoň o padesát procent v porovnání s loňským, případně předloňským rokem.

„Tato podmínka je velice přísná. Do značné míry znevýhodňuje nebo dokonce přímo penalizuje firmy, které se snaží sami se složitou situací něco dělat a přes nemalé náklady hledají nové prodejní kanály. Naše společnost se přes 50procentní pokles tržeb pravděpodobně jen velmi těsně přehoupne, může to ale klidně dopadnout i tak, že klesneme „jen“ o 49 procent a na žádnou kompenzaci nárok mít nebudeme,“ dodává Hulec za Bushmana.

Další omezující podmínkou je také maximální výše celkové podpory od státu, která je nastavena na čtyřicet milionů korun. Tím se krátí náhrady velkým nájemcům jako jsou třeba oděvní řetězce H&M, C&A či LPP.

V rámci předchozího programu Covid - Nájemné zatím proběhla tři kola a během nich bylo podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu schváleno na žádostech celkem 9,3 miliardy korun. Celkem ale úředníci předpokládají, že bude vyplaceno téměř deset miliard. Na program Covid - Nepokryté náklady, který je podle MPO univerzálnější, nyní míří šest miliard korun.

„Program pomáhá s úhradou nepokrytých nákladů, což zahrnuje i náklady na nájemné, a to nejen firmám, jejichž provozovny byly přímo uzavřeny,“ uvádí David Hluštík z tiskového oddělení MPO. Podpory jako Kompenzační bonus, Covid 2021, Covid - Nepokryté náklady se podle něj nyní poskytují podnikatelům plošně, bez ohledu na sektor, přímý či nepřímý dopad protikoronavirových opatření a nájem či vlastnictví provozovny či zaměstnance.