Obchody a služby otevřou 3. května, oznámil ministr Havlíček | E15.cz

Zbytek obchodů, trhů a vybrané služby vláda za pokračující příznivé epidemické situace uvolní od 3. května. Schválila to dnes vláda. Na tiskové konferenci po jejím mimořádném jednání to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Klíčovým faktorem bude podle Havlíčka počet nakažených za posledních sedm dnů na 100 tisíc obyvatel. Potřeba je podle něj dosáhnout hodnoty 100 na 100 tisíc obyvatel. Nyní je tato hodnota 177.

Vláda proto bude vždy v pondělí upřesňovat konkrétní pravidla pro rozvolňování na příští týden, ve čtvrtek pak na základě aktuálních epidemiologických dat určí, zda opravdu může restrikce uvolnit. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) doplnil, že to neznamená, že každý týden se bude nutně uvolňovat.

Balíček 1 se týkal uvolnění z minulého týdne, kdy mohly znovu začít fungovat obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, služby jako zámečnictví či čistírny. Zoologické a botanické zahrady mohly otevřít venkovní prostory.

Balíček 2 se týká rozvolnění k 3. květnu, kdy budou moci otevřít vybrané služby spojené s péčí o tělo, péčí o zvířata nebo lázeňskou zdravotní péčí. Pokud bude celostátní počet nakažených nižší než 100 na 100 tisíc obyvatel budou moci otevřít zbylé obchody a venkovní trhy. V krajích, kde bude počet infikovaných pod 100, budou moci začít fungovat galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek.

Další balíčky bude záviset na počtu nakažených. Ve třetí fázi by se mohly otevřít další služby, na svatbách a pohřbech by mohlo být 30 účastníků. Ve čtvrtém balíčku by mohly začít fungovat zahrádky restaurací, hotely a penziony na 25 procent kapacity. Za přísných podmínek by lidé znovu mohli i do vnitřních sportovišť.