Zoot se poprvé přehoupl do zisku | E15.cz

Internetový obchod s módou Zoot se letos v listopadu poprvé dostal do zisku. Podle ředitele firmy Lukáše Uhla provozní zisk činil 0,6 milionu korun. Loni v listopadu Zoot skončil se ztrátou 1,2 milionu korun a v listopadu 2017 až 9,7 milionu. Prodejce má asi tři stovky věřitelů a jeho dluhy dosahovaly 761 milionů korun.

Ředitel Lukáš Uhl, který firmu vede od začátku roku, hovoří o drastickém osekání nákladů a nastavení nového směřování firmy. Ozdravný plán firmy po nástupu nového vedení počítal například se snížením počtu zaměstnanců a uzavřením některých výdejen. Firma také spustila offline prodej. Na konci srpna proto otevřela svůj první kamenný obchod v nákupním centru v Praze na Černém mostě, který je zároveň výdejním místem.

Firma podle Holého na podzim začala budovat partnerskou síť výdejen. Jde o výdejní místa u lokálních prodejců s módou. "Začínali jsme s pěti prodejnami a do začátku prosince jsme otevřeli dalších deset. Navíc v lokalitách, kde jsou výdejny otevřené, již sledujeme růst ve výši 118 procent proti minulému roku," dodal manažer Robert Vojáček.

Stěžejním bodem reorganizačního plánu zůstává vstup nového investora Company New, která je součástí investiční skupiny Natland. Ta je největším věřitelem Zootu s pohledávkami za zhruba 230 milionů korun. "Natland vstoupí do Zootu po schválení reorganizačního plánu věřitelským výborem formou kapitalizace své pohledávky. Termín věřitelské schůze zatím nebyl soudem stanoven," řekl mediální zástupce Zootu Tomáš Holý.

E-shop s módou Zoot loni nezvládl financování svého provozu, zadlužil se a dostal do potíží. Letos v lednu požádal insolvenční soud o ochranu před věřiteli. Reorganizaci povolil firmě Městský soud v Praze na začátku května. Pokud věřitelé reorganizační plán schválí, bude moct e-shop vystoupit z insolvence a začít fungovat jako běžná firma. Insolvenční správce firmy Lukáš Zrůst v říjnu řekl, že by to za splnění podmínek mohlo být příští rok v lednu či únoru.