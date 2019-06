Zdanění hráčů je nesmysl, ministerstvo jen lepí díry v rozpočtu, tvrdí hazardní firmy | E15.cz

Masivní odpor napříč hazardním průmyslem vyvolal návrh ministerstva financí, který už prošel vládou. Chce zavést patnáctiprocentní srážkovou daň z výher nad sto tisíc korun u všech typů hazardních her.

Nařízení, které ještě musí schválit parlament a podepsat prezident, by podle rezortu ministryně Aleny Schillerové (ANO) mělo do rozpočtu přinést 3,6 miliardy korun ročně.

S odhadem rezortu nesouhlasí Institut pro regulaci hazardních her, který sdružuje největší hráče v oboru, například sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna. Z kalkulace institutu vycházející z loňských výher plyne, že by stát vybral nanejvýš jednu miliardu. Součet výher nad sto tisíc korun totiž loni činil patnáct miliard korun.

Institut také varuje, že daň by v některých případech převýšila čistou výhru, což by vedlo k odlivu hráčů k nelegálním provozovatelům, a tudíž k nižšímu výběru daní. Ministerstvo však uvedlo, že chce danit jen skutečný, nikoli hrubý příjem hráčů. Úprava je ale stále neveřejná, vláda ji schválila bez připomínkového řízení.

„Záměrem je odstraňovat daňové výjimky, je to logický doplněk k omezení poptávky po hazardu. Znění návrhu finalizujeme,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch. Stanovení dolní hranice daněných výher na sto tisíc korun podle úřadu ochrání drobné sázkaře a dopadne jen na profesionály sázející vysoké částky.

„Vláda odsouhlasila návrh, jehož dopady nebyly analyzovány. Byla porušena legislativní pravidla vlády,“ řekl ředitel institutu Jan Řehola. Návrh kritizuje také šéf největší sázkové kanceláře Tipsport Petr Knybel. „Nepamatuji, že by tak kdy ministerstvo postupovalo. Zalepuje díry v rozpočtu, hledá nové zdroje návrhem nesmyslů. Odhad příjmů 3,6 miliardy je úplně nesmyslný,“ podotkl Knybel.

Autor: E15

Daň z výher stát ještě v roce 2015 zavrhoval

Narychlo předkládaný návrh šéfky státní pokladny Aleny Schillerové (ANO), který neprošel mezirezortním připomínkovým řízením, by ještě v minulém volebním období narazil na samo ministerstvo financí. V roce 2015, kdy ho řídil současný premiér Andrej Babiš (ANO), vypracovalo analýzu, v níž před zdaněním výher varovalo.

„Všeobecné zdaňování výher na úrovni výherců je prakticky neuskutečnitelné,“ stojí v materiálu, který má deník E15 k dispozici. Zdanění by podle dokumentu bylo možné jen u vybraných druhů hazardních her a výher přesahujících předem danou výši, nad kterou by dopad pro veřejné rozpočty předčil administrativní a finanční náročnost správy nové daňové povinnosti.

„Takové řešení nelze považovat za systémové a zcela spravedlivé a v praxi by mohlo vést k přeskupení hazardního trhu či posilování tendencí účastnit se hazardních her ve státem neregulovaných prostředích,“ uvádí analýza.

Exnáměstek ministryně financí Ondřej Závodský přidává další protiargument. „Bez informačního systému na dozor nad hazardními hrami nebude kontrola výher možná. Nyní můžeme zjistit výhry jen u konkrétního provozovatele. Pokud ale někdo vyhraje padesát tisíc u jedné sázkové kanceláře a padesát tisíc u druhé, tak to nezjistíme,“ řekl.

David Huspeka, výkonný ředitel skupiny Rebuy Stars, jednoho z největších provozovatelů kasin v zemi, navíc míní, že návrh nahraje černému trhu. „V mezinárodním srovnání tento způsob srážkového zdanění plošně pro všechny druhy hazardních her neaplikuje žádná země Evropské unie,“ dodal.