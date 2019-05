Zoot nabídne majitelům dluhopisů akcie firmy | E15.cz

"Po dokončení reorganizace bude Zoot finančně zdravou firmou s novým vlastníkem, jímž se stane Company New z investiční skupiny Natland. Ta všem majitelům dluhopisů naším prostřednictvím nabídla možnost získat akcie a stát se spolumajiteli Zootu. Cenné papíry nebudou mít omezenou převoditelnost, to znamená mohou je následně prodat," řekla dnes Markéta Burešová z BHS.

BHS v tiskové zprávě dále uvedla, že je reálný předpoklad, že prodej akcií umožní majitelům dluhopisů dosáhnout vyššího plnění než v reorganizačním plánu navrhované uspokojení pohledávek na úrovni asi deseti procent. "Tuto nadstandardní výhodu proti běžné praxi jim už dříve vyjednal nový management Zootu se zajištěným věřitelem, kterým se díky odkoupení bankovních pohledávek Raiffeisenbank a Citibank stala investiční skupina Natland," doplnila.

Po předpokládaném dokončení reorganizace Zootu na přelomu letošního a příštího roku se podle BHS mohou vlastníci dluhopisů rozhodnout, jestli si ponechají novou emisi vydaných dluhopisů. "Ty budou mít desetiprocentní hodnotu původních a s ročním úročením 1,25 procenta budou splatné na konci září 2022. Případně nové bondy vymění za akcie Zootu, jejichž převoditelnost nebude omezená. Nový vlastník firmy jim zároveň garantuje možnost společného prodeje akcií, kdyby se pro tuto možnost sám rozhodl," dodala BHS.

"Jde o učebnicový příklad, kdy naivní investoři uvěřili vábení na úrok 6,5 procenta ročně, ale pak zadním vchodem vstoupí žralok, který samozřejmě hledí primárně na svoje zájmy," komentoval návrh analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Nabídka restrukturalizace je podle něj ulehčením pro Zoot, ale do značné míry na úkor původních investorů do dluhopisů. "Věřím, že si z toho trh odnese nejen memento, že firemní dluhopisy mohou skončit nesplacené, ale i to, že zbylá firma se pak může stát cílem restrukturalizace nového hráče," dodal.

E-shop s módou Zoot loni nezvládl financování své expanze a dostal se do potíží. Letos v lednu požádal insolvenční soud o ochranu před věřiteli. Reorganizaci povolil firmě Městský soud v Praze na začátku května.

Reorganizační plán počítá s tím, že nezajištění věřitelé by měli získat deset procent ze svých pohledávek. Věřitelé z řad stávajících akcionářů a zakladatelů společnosti nedostanou nic. Nový investor z investiční skupiny Natland, největšího věřitele e-shopu, své pohledávky kapitalizuje. Výměnou získá kontrolní podíl v Zootu.

Zoot vydal v letech 2016 a 2017 dvě emise firemních dluhopisů v celkové hodnotě asi 230 milionů korun. V rámci soudem povolené reorganizace představují nezajištěné podřízené pohledávky ve výši 239 milionů korun včetně ročního úročení.