Světové banky sázejí proti koruně | E15.cz

„Česká ekonomika je více vystavena zpomalení globálního obchodu a růstu, což bude pravděpodobným důsledkem obchodních válek mezi dvěma největšími ekonomikami světa,“ uvedl v závěru minulého týdne analytik Morgan Stanley James Lord. „Doporučujeme prodávat korunu proti euru,“ dodal Lord s tím, že kurz eura by měl vystoupat na 26,20 koruny. Dokonce o třicet haléřů slabší by měla být koruna v závěru roku podle názoru JP Morgan Chase. Oproti současné hodnotě by to znamenalo propad o necelá tři procenta.

„Pokud bude zpráv významných institucí o případném oslabování koruny přibývat, mohou někteří zahraniční investoři své pozice začít uzavírat a koruna tak bude skutečně oslabovat,“ upozorňuje ekonom banky ING Jakub Seidler. Podle ekonomů po zprávách typu Morgan Stanley zbystří davy investorů, kteří mají v Česku své peníze s tím, že sázejí naopak na posílení koruny, tedy na opačný příběh. „Zranitelnost koruny výrazně zvyšuje její trvající překoupenost, která je pozůstatkem devizových intervencí ČNB. Posílení eura nad 26 korun je v letošním roce velmi pravděpodobné,“ soudí analytik Consequ Martin Lobotka.

Názory a pozice velkých hráčů trh ostře sleduje. „Naštěstí pro měnu jsou zatím české úroky a dluhopisy pro investory poměrně atraktivní,“ říká ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Měnové riziko ale začíná být pro investory stále důležitějším tématem, jen za květen totiž koruna vůči euru propadla bezmála o procento.