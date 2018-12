Zora vyrábí sladkosti 120 let. Nahlédněte do její historie | E15.cz

Olomoucká čokoládovna Zora, která patří pod českou pobočku stejnojmenného švýcarského gigantu Nestlé, oslavila sto dvacet let od založení. Dnes vyrobí ročně 43 tisíc tun cukrovinek značek Orion, Kofila, Margot, Ledové kaštany nebo Modré z nebe a dalších.

39 olomouckých maloobchodníků založilo koncem listopadu 1898 výrobní podnik pod názvem První společná moravská továrna na cukrovinky a čokoládu. První sladkosti byly vyrobeny v červnu 1899 v pronajatých prostorách Občanské záložny na Dolním náměstí v centru Olomouce.

Za několik let získala továrna technologii na zpracování kakaových bobů, což umožnilo vyrábět tabulkové čokolády. Majitelé začali výrobky označovat jako Zora, což bylo zdrobnělinou od Terezie, od roku 1908 a později se jméno stalo oficiálním názvem pro továrnu i celou firmu.

Během první světové války se kvůli nedostatku cukru a kakaa v továrně vyráběly převážně marmelády a ovocné konzervy. Ve dvacátých letech se situace zlepšila a kvůli zvýšené poptávce po cukrovinkách musela továrna rozjet práci na dvě směny. V té době zaměstnávala už kolem čtyř set lidí.

Ve třicátých letech byly do výroby zařazeny sezónní produkty jako velikonoční vajíčka nebo duté figurky do vánočních kolekcí. V průběhu čtyřicátých let se kvůli nedostatku surovin začala Zora specializovat na výrobu sušenek, trvanlivých produktů a pečiva.

Po únoru 1948 byl prosperující závod, podobně jako ostatní továrny na sladkosti, znárodněn a v šedesátých letech se stal součástí národního podniku Československé čokoládovny se sídlem v Praze. Zora se stala jedním z největších závodů a součástí čokoládoven byla i po vzniku státního podniku v roce 1988.

V roce 1991 pak byla spolu s pražskou centrálou privatizována a jejím majitelem se stal koncern Nestlé, který sem v roce 2004 přesunul i výrobu čokolád se značkou Orion. Přední světový výrobce potravin a nápojů Nestlé vznikl v roce 1866 a sídlí ve švýcarském Vevey. Dnes podniká ve 189 zemích světa a zaměstnává 328 tisíc lidí.