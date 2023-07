Obrat v kauze Arca Investments. Věřitelé neschválili reorganizační plán | e15.cz

Arca Investments byla mateřskou společností finanční skupiny Arca Capital. Plán reorganizace české části zkrachovalé firmy pro Arcu připravili poradci ze společností PwC a Dentons. Měl přinést věřitelům asi šest miliard korun. Část z pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení nebyla uznána.

„Je velká škoda, že ke změně názoru věřitelů došlo po dvou letech procesu a předchozích čtyřech kladných hlasováních. Bude potřeba důsledně sledovat, zda se insolvenčnímu správci podaří uspokojit pohledávky věřitelů alespoň do výše konkurzního znaleckého posudku. Jsme přesvědčeni, že reorganizace by stále byla zdaleka nejlepší variantou uspokojení věřitelů,“ řekl manažer pověřený přípravou reorganizace Petr Janiga. Plán stavěl na transformaci, tedy převedení rozdrobené množiny aktiv z různých firem a jurisdikcí do nové společnosti NOAH.

Celý projekt reorganizace trvá téměř tři roky. Za tu dobu věřitelé nejprve odsouhlasili reorganizaci české i slovenské větve případu, následně v obou zemích i schválili reorganizační plán. Na Slovensku rozhodnutí věřitelského výboru potvrdil soud už i pravomocně, a tamní řízení je tak dokončeno.

Reorganizační plán schválil loni v červenci Městský soud v Praze po odsouhlasení většinou věřitelů firmy. Část věřitelů se ale proti verdiktu odvolala. Věřitelé Arca Investments přihlásili v insolvenčním řízení pohledávky zhruba za 23 miliard korun.