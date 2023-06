Dohra Arky Capital: Fondy skupiny Redside čelí hrozbě insolvence | e15.cz

Spor se týká investiční skupiny Redside a bývalých a současných investorů, kteří do jejích fondů investovali přímo či přes zprostředkovatele. Konkrétně je to na jedné straně fond Nova Green Energy, který investuje do obnovitelných zdrojů energie, a fond Nova Money Market, jenž měl sloužit k financování byznysu spotřebitelských půjček, ve skutečnosti však měl podle právníka Jana Langmeiera jediný účel – financovat skupinu Arca.

Na druhé straně seznam investorů zatím čítá tři desítky jmen, přičemž u všech měl být scénář podobný. Investoři se rozhodli z fondu vystoupit a nechat si vyplatit peníze. Část z nich ještě před krachem Arky souhlasila s tím, že si peníze nenechá vyplatit na svůj účet, ale přijme směnku Arky. Další ale nedostali nic. Celkově si nárokují vyšší desítky milionů.

Vřešťál ovšem oponuje, že celý příběh se dá vyprávět ještě jinak. Pohledávky jsou podle něj smyšlené a údajní věřitelé pracují ve prospěch zakladatele Arky – Pavola Krúpy.

„Na šikanózní návrhy budeme reagovat prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Mohu ale říci, že nikomu nic nedlužíme. Žádné splatné závazky nemáme,“ říká Vřešťál.

Pokud někdo vyměnil akcie za směnku jiné společnosti, nemůže si podle Vřešťála nárokovat peníze z akcií, které prodal. U dalších investorů, kteří požádali o zpětný odkup akcií, zase argumentuje tím, že od srpna 2020 tuto možnost po schválení centrální bankou fondy Redside pozastavily, a to údajně proto, aby ochránily akcionáře. Proto tito investoři nemají podle Vřešťála žádný uplatnitelný nárok.

Redside nicméně přiznává, že fond Nova Green Energy u svého sesterského fondu Nova Money Market eviduje pohledávku po splatnosti ve výši 42 milionů korun. Za důvod k finančním obavám to však nepovažuje.

„Redside nepovažuje zahájené insolvenční řízení za nejefektivnější způsob řešení vedoucí k získání maximálně možného plnění ze své pohledávky za podfondem 4, tedy Nova Money Market,“ píše se v dokumentu, který má E15 k dispozici.

Návrhy na insolvenci jsou podle Vřešťála vedené pouze Krúpovou snahou dostat se k majetku, který si zakladatel Arky neoprávněně nárokuje. Za šikanózní a právně neopodstatněné vnímá dosavadní návrhy na insolvenci i jeden expertů na korporátní právo, který si nepřál být jmenován. Pravdou je i skutečnost, že Krúpa v jednom dokumentu sám přiznává, že se považuje za věřitele fondů, protože před krachem Redside a jeho fondy fakticky skrytě ovládal.

„Pavol Krúpa byl a stále je tichým vlastníkem společnosti Redside navzdory tomu, že se tato skutečnost nemohla prezentovat oficiálně před ČNB. Byla mezi akcionáři uzavřená dohoda o akcionářském podílu a řídicím vlivu,“ píše Krúpa v jednom z dokumentů umístěném v insolvenčním rejstříku.

Redakce E15 se třemi rozladěnými investory do fondu Redside mluvila a všichni údajné propojení s Krúpou důrazně odmítli.

Ze zveřejněných dokumentů na druhé straně vyplývá, že skupina Redside byla s Arkou propojená mnohem více, než sama přiznávala. Advokát Langmeier na to v minulosti upozornil v tom smyslu, že Redside svým jednáním investory mohl úmyslně protiprávně uvést v omyl.

Fond Nova Green Energy patřil v oblasti investic do obnovitelných zdrojů k největším hráčům v Česku a na Slovensku. Po problémech skupiny Arka, které začaly v roce 2020, se Vřešťalova Redside pokoušela vymanit z vlivu Arky a svůj majetek uzdravit. O tom, zda se jí podaří stínu Arky uniknout, rozhodne Městský soud v Praze. Ten bude u obou fondů posuzovat, zda jsou návrhy na insolvenci opodstatněné a splňují definici úpadku.