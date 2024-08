Už v září může být jasno, kdo získá jednu z posledních zchátralých velkolepých budov na karlovarské lázeňské kolonádě s obrovským komerčním potenciálem. Alžbětiny lázně nedaleko státního hotelu Thermal jsou dosud ve vlastnictví města, ale to je nezvládá provozovat, natož rekonstruovat. Do hry tak vstoupili dva uchazeči o koupi. Nejprve projevil zájem hotelový řetězec Hilton ve spolupráci s developerskou skupinou JTH Jaroslava Třešňáka, pak o dům pojmenovaný po císařovně Alžbětě Bavorské, řečené Sissi, začal usilovat také vlastník pětihvězdičkového Grandhotelu Pupp Pavel Hubáček, který ovládá bankovní skupinu Creditas.

Společnost Immofinanz Group, kterou vlastní ze tří čtvrtin česká CPI Property Group, prodala svou kancelářskou budovu Myhive Victoriei v rumunské Bukurešti izraelské realitní společnosti AFI Europe. Cena dosáhla přibližně 27 milionů eur, přibližně 677 milionů korun. CPI už letos prodala aktiva a cenné papíry za miliardy korun, reaguje tak na vysoké zadlužení, kvůli kterému jí ratingové agentury snížily hodnocení.

Americká společnost Onsemi se chystá v Rožnově pod Radhoštěm rozšířit polovodičovou výrobu za 46 miliard korun. To by nejenom v regionu mělo výrazně pomoci v růstu tohoto strategického oboru a přilákat další investory. V Rožnově a v Brně už přitom nějakou dobu průběžně investuje nizozemský podnik obchodovaný na burze Nasdaq, který patří k dodavatelům čipů do telefonů iPhone a který se bude podílet na stavbě továrny tchajwanského kolosu TSMC v Drážďanech. V minulosti také v Česku provedl akvizici.

VIDEO:Američané jezdí místo do Prahy do Lisabonu. Česko je příliš blízko válce, říká hoteliér Svoboda v pořadu FLOW

FLOW: Turisté po covidu méně plánují a více rezervují na poslední chvíli. Je to dobrá hra, na které se dá vydělat, říká hoteliér Svoboda • e15

Další premium články e15

Jako by si teď největší kryptoměna brala to nejhorší z akcií. Svezla se s nimi při jejich pádu, ale nedaří se jí vystoupat zpět. Zatímco široký index amerických akcií S&P 500 se už dokázal vrátit nad úroveň těsně před nejdramatičtějším propadem finančních trhů za dva roky, bitcoin stále ještě zaostává za svou cenovkou z počátku měsíce. Momentálně tím dává zapomenout na nálepku „digitálního zlata“, kterou na něj věší jeho fandové. Tím spíše, když žlutý kov nyní na rozdíl od bitcoinu doslova září. Překonává cenové rekordy a v pátek se poprvé v historii dostal nad 2500 dolarů za unci.

Na evropském energetickém trhu rychle přibývá příležitostí, kdy lze elektřinu nakoupit a ještě za to dostat zaplaceno. Počet hodin se zápornou cenou elektřiny je na českém trhu už dnes výrazně vyšší než za celý loňský rekordní rok. Nový trend je špatnou zprávou pro investory do nových elektráren, pozitivně by měl naopak ovlivnit faktury odběratelů.

Ačkoli se ceny zlata v polovině srpna vyhouply na letos již několikátý historický vrchol, paradoxně to neplatí o akciích jeho těžařů. Jejich ceny jsou totiž stále pod historickým maximem z léta pandemického roku 2020, kdy bylo zlato o pětinu levnější než dnes. Podle znalců může právě tento nesoulad znamenat investiční příležitost. Akcie producentů drahého kovu mají totiž po opadnutí nákladového šoku vlivem vyšších cen energií a drahých peněz tendenci dohánět růstové tempo samotného zlata. To už se projevilo v uplynulých měsících. Za poslední půlrok tak například akcie těžařů podražily optikou oborového indexu Arca v průměru o padesát procent, tedy dvakrát více než zlato samotné.