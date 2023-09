Mička přišel i o postel, influenceři odepsali ČEZ, Premiot Group je v úpadku | e15.cz

odemykáme >>>

Věřitelé padlého módního guru Michala Mičky dostali symbolickou náplast na své palčivé bolístky. Podnikatelův insolvenční správce jim nad rámec pravidelných splátek vyplatil peníze získané aukcí sbírky podnikatelových obrazů, hodinek, stejně jako věcí každodenní potřeby včetně postele nebo páru křesílek. Částka v řádu jednotek milionů korun je však v ostrém nepoměru k více než miliardovému dluhu, který po ukončení Mičkova podnikání zbyl. Zároveň jde o jedna z posledních aktiv podnikatele, jejichž prodej mohl alespoň pocitově zmírnit věřitelské vášně.

Insolvenční řízení vůči investiční a realitní společnosti Premiot Group, která není schopná splácet své závazky vůči držitelům dluhopisů a směnek, přešlo do další fáze. Městský soud v Praze minulý týden vydal rozhodnutí o úpadku. Majitel Premiot Group Ondrej Spodniak s tím nesouhlasí. Věřitelé nyní mají dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky.

Termín modulárních reaktorů se začíná dostávat do širšího povědomí veřejnosti. Státy, které k jádru nejsou skeptické, začínají ohlašovat plány na výstavbu těchto zdrojů, které svým menším výkonem lépe zapadají do budoucí mnohem decentralizovanější energetiky. Své plány má i skupina ČEZ, která se už chystá zúžit seznam možných dodavatelů pro první lokalitu. „Do konce tohoto roku na něm zůstanou dva až tři uchazeči a do konce příštího roku vybereme vítěze. U lokality Temelín víme, že pokud chceme termín 2032 stihnout, musíme mít vybraného dodavatele do konce roku 2024,“ říká šéf divize Nová energetika Tomáš Pleskač.

Oživit ospalou bratislavskou burzu, na níž se obchoduje spíše s dluhopisy, plánuje společnost Gevorkyan. Chystá se na ní uvést své akcie. Cenné papíry slovenské firmy se už od loňského roku obchodují v Praze, konkrétně na trhu Start.

Uchýlíme-li se k lehce účelové, ale na zásadním smyslu nic neměnící zkratce ohledně neblahého stavu naší ekonomiky, můžeme aktuálně i z úst těch, kterým jinak s důvěrou nasloucháme, slyšet rezonovat následující verdikt: za všechno může zhoubný dopad dotační podpory.