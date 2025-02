ODEMČENO: Microsoft krouží kolem brněnské čipové firmy. Milei šponuje cenu bizarní kryptoměny

Dnes již docent na Fakultě informačních technologií VUT v Brně Otto Fučík se v roce 1998 dostal na stáž v USA, kde se poprvé setkal se společností Xilinx, kterou před třemi lety za 49 miliard dolarů převzalo AMD. Xilinx byla průkopníkem ve vývoji takzvaných čipů FPGA, jež lze kdykoliv přeprogramovat a změnit jejich funkce bez nutnosti výroby čipu nového. Fučík toto poznání dovezl do Brna a položil základy úspěšného ekosystému. Ten nyní láká firmy ze Západu. Akvizice v oblasti FPGA tak nedávno uskutečnil například Intel nebo americký podnik Magmio. Teď se v Brně možná rodí další úspěch. Kolem malého startupu už krouží velcí hráči jako Microsoft.

Mít milion je vlastně z určitého úhlu pohledu za trest. Strategický nákup typu kvalitnější nemovitosti za něj bez masivnější hypotéky neuděláte. Dobře, můžete si držet palce a koupit jedno z aktuálně sedmi nabízených jedna plus jedna v Mostě a věřit, že všechno dobře dopadne. I tak to ve výsledku bude znamenat přinejlepším zhruba devítiprocentní roční výnos brutto a sem tam nějaký ten více či méně plánovaný výlet s vyhlídkou na severočeskou hnědouhelnou pánev s kapkou takového toho abstraktního zlého tušení. Prostě onen model rentiérství, který se tak docela nekryje s tím, co byste od výkladu tohoto pojmu očekávali. Ale proč ne, pořád to s přehledem pokryje třeba loňský růst cen potravin.

Jako prezidenti měli být ze současných světových státníků ti nejvstřícnější vůči myšlenkám o volném trhu. Donald Trump a Javier Milei ale svými experimenty v oblasti krypta výrazně ovlivnili obchodování s nejbizarnější odnoží virtuálních měn.

VIDEO: Odstoupení Markéty Pekarové Adamové je pro TOP 09 stejná ztráta, jako když zemřel Karel Schwarzenberg, řekl ministr Válek ve FLOW

Skupina Emma Capital Jiřího Šmejce plně ovládne tuzemského lídra v oblasti fulfillmentu. Od druhého akcionáře, britské investiční skupiny CVC, kupuje zbylý dvoutřetinový podíl v české společnosti Mailstep, která se zabývá dodávkami komplexního logistického řešení pro e-shopy. Výši plánované transakce, kterou ještě bude posuzovat antimonopolní úřad, žádná ze stran obchodu nekomentovala.