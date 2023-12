Podnikatel připravil investory o stamiliony. Ronaldo v problémech kvůli Binance | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu.

Vypadalo to jako geniální investice. Dluhopis měl oproti nominálu třetinovou slevu, sliboval zhruba pětiprocentní roční úrok a třeba v době prakticky neúročených spořicích účtů působil téměř jako zjevení. Zájem o něj byl samozřejmě obrovský, i proto se brněnskému podnikateli Jiřímu Slezákovi od roku 2014 podařilo v celkem čtrnácti emisích rodiny firem Reality Investing nabrat vyšší stamiliony korun. Byznys se ale zadrhl a drobným investorům zůstal v rukách balík nesplácených dluhopisů.

Prudký růst ceny bitcoinu a krypta se v posledních dnech zastavil. Část investorů včetně těch českých už má ale za letošek slušně vyděláno.

Z patnáctky nejsilnějších virtuálních měn žádná od ledna neposílila tolik jako solana. Zatímco v lednu stála jedna digitální „mince“ označovaná zkratkou SOL deset dolarů, aktuálně se pohybuje kolem 56 dolarů. A to má za sebou cenový sestup ze 67 dolarů, letošního maxima.

Kolem největší světové kryptoburzy nepřestává být rušno ani v době, kdy finišuje vleklé vyšetřování Binance ze strany amerického ministerstva spravedlnosti kvůli podezření z praní špinavých peněz. Jméno kryptoburzy bude součástí ještě jedné právní bitvy – hlavní roli v ní ale bude mít fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo.

Z(a)tracená čísla: Hypoteční refix jako jedna z tváří pekla: jak podepsat smlouvu s ďáblem co nejlevněji

Česká společnost Kofola, dosud známá především coby producent nealkoholických nápojů, zejména stejnojmenné ikonické „bylinné limonády“ s letitou tradicí, se rozhodla vstoupit na pole výroby a prodeje dalšího českého tradičního nápoje – piva. Kromě toho, že tak vzniká poměrně ojedinělý druh firmy prodávající nápoje prakticky všeho druhu, je tahle akvizice pozoruhodná i z jiného důvodu. Pokud se totiž bude Kofola držet své dosavadní filozofie i v pivovarnictví, může to pro tento segment, stále více nahlodávaný globálními pivovarnickými trendy, představovat vítaný impuls.

Už více než dva roky se na londýnské burze obchodují akcie společnosti W.A.G. Payment Solutions (či také Eurowag), jejímž hlavním akcionářem je český podnikatel Martin Vohánka. Po většinu času však stojí mimo pozornost investorů – objemy obchodů jsou nízké a kurz akcií se pohybuje okolo 40 procent pod upisovací cenou z října 2021. Podle analytiků jde o začarovaný kruh. Scházejí investoři a hlavně ty větší odrazuje nízká likvidita. Situaci by mohl částečně zlepšit nedávný duální listing na volném trhu pražské burzy.

Spektakulární investiční hit posledních let v podobě luxusních hodinek kultovních značek skončil. Index WatchCharts Overall mapující šest desítek modelů takzvaně z druhé ruky, které bývají nejčastěji terčem spekulativních nákupů, klesl za poslední rok zhruba o sedmnáct procent. Z vrcholu hodinářské horečky na jaře loňského roku tak už tikající investice připravily své kupce o téměř čtyřicet procent. Ceny některých modelů hodinek se přitom na sekundárním trhu, kde se obchodují použité stroje, pohybovaly v posledních letech dokonce vysoko nad cenami těch nových. Podle odborníků se tak ceny hodinek dostávají „zpátky do reality“.