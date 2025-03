Apple, Nvidia, Qualcomm nebo AMD. To jsou přední americké a světové společnosti využívající takzvaný čtyřnanometrový (4nm) výrobní proces produkce čipů u tchajwanského kolosu TSMC, největšího polovodičového zakázkového výrobce na světě. Tento proces je aktuálně jeden ze dvou nejvyspělejších, které TSMC nabízí. Ke zmiňovaným kapacitám brzy dostane přístup také první česká firma, která se na Tchaj-wanu chystá vyrábět svůj v Praze navržený čip na těžbu kryptoměn.

Americká polovodičová společnost Onsemi by chtěla posílit v dodávkách čipů do automobilů a průmyslu. Za tímto účelem rozjela akviziční námluvy s rovněž americkým podnikem Allegro MicroSystems. Šlo by o transakci za miliardy dolarů. Pokud Onsemi uspěje, získalo by v Česku druhé výzkumné a vývojové centrum zaměřené na návrh čipů. Jedno už provozuje v Brně. Firma také vyrábí čipy v Rožnově pod Radhoštěm, kde chystá expanzi výroby za dvě miliardy dolarů.

Skupina Jet Investment miliardáře Igora Faita rozšiřuje svou působnost v zámoří. Tuzemská společnost 2JCP, která globálně dodává energetická řešení, otevírá nové kanceláře ve Spojených státech, díky nimž se chce přiblížit tamním zákazníkům.

VIDEO: Na každý byt v Praze je 108 zájemců. Žít v nájmu už není ostudou, říká šéf Bezrealitky Meyer ve FLOW

První setkání e15 se dvěma zakladateli startupu Whalebone se odehrálo v roce 2016 v jedné staré jídelně v polorozpadlé budově v ještě nezmodernizované části Brna. Richard Malovič a Robert Šefr tam tehdy měli první kancelář. Dnes zaměstnávají 110 lidí a před pár týdny si připsali novou investici ve výši 340 milionů korun. Ta má pomoci v nemalých ambicích. „Chceme se dostat na burzu, ideálně na Nasdaq. To je plán A a to jsme také řekli novým investorům,“ řekl nyní výkonný ředitel Malovič na Mobile World Congressu 2025 (MWC) v Barceloně, kde firma z Moravy vystavovala.