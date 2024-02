Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu.

Masivní zájem o rozvoj umělé inteligence (AI), který odstartoval příchodem OpenAI a ChatGPT, má značné dopady na vytíženost nejrychlejšího českého superpočítače Karolina umístěného v národním centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské v Ostravě. Ta část Karoliny, na níž se dá umělá inteligence trénovat, má vyprodané kapacity. Některé rezervace výpočetního času sahají až do roku 2027.

Tradiční ostravská společnost Hutní montáže, která ještě v roce 2022 dosáhla dvoumiliardového obratu, se loni dostala do finanční tísně. Vyplývá to ze zápisu z říjnového zasedání dozorčí rady, jenž se nedávno objevil v obchodním rejstříku. Potíže, které způsobilo zejména loňské vypovězení smlouvy ze strany finského zákazníka, by mohl vyřešit strategický investor.

Společnost Misura IT podnikatelky Libuše Barkové čelí žalobě ze strany zkrachovalého Energetického Holdingu Malina. Dodavatel střešní fotovoltaiky, který je od loňského roku v insolvenci, se v rámci ní domáhá vrácení zadrženého kancelářského majetku v hodnotě jednotek milionů korun. Misura IT loni několik měsíců Malině pomáhala s krizovým řízením, poté s ní ale akcionáři ukončili spolupráci.

Městské části v Praze čeká náročný úkol. Od července totiž budou nově řešit veškeré dopravní přestupky, nejen špatné parkování jako doposud. Zatím má tuto agendu na starosti magistrát hlavního města. Ten – stejně jako jednotlivé radnice – se obává „totálního kolapsu“, který může se změnou vypuknout a způsobit špatnou vymahatelnost pokut. Vlna vyšších stovek tisíc řízení, která ročně zahlcuje magistrát, se totiž nově povalí na městské části. Na odbavení agendy budou potřebovat přes tři sta kvalifikovaných a vysokoškolsky vzdělaných osob, které už nyní nedokážou z trhu práce přilákat.

Rohlík Tomáše Čupra se připravuje na klíčovou etapu svého německého působení. Během letošního jara by měl vstoupit na berlínskou půdu a pokusit se tak oslovit téměř čtyři miliony tamních obyvatel. V německém hlavním městě ale už nyní působí celá řada online prodejců potravin, takže český startup čeká trochu jiný úkol než na dosavadních trzích.

Když potkáte na evropských silnicích příměstský nebo dálkový autobus značky Iveco, pravděpodobně ho vyrobili ve Vysokém Mýtě. Tamější česká divize Iveco bus z italské skupiny jich každoročně zhotovuje k pěti tisícům. Podnik, který zaměstnává čtyři tisíce lidí a předloni vydělal 1,4 miliardy korun, však čeká zásadní proměna: z produkce dieselových autobusů musí přejít na elektrické. První bateriemi poháněné stroje už dodává do Nizozemska, o další zakázky se ale musí prát mimo jiné s expandujícími čínskými výrobci. „Nebojíme se ničeho. Evropských regulací ani čínských technologií,“ říká odhodlaně generální ředitel společnosti David Kříž.