Vedení Rohlíku věří, že se do roku stane Berlín největším městem co do objemu tržeb. Dosud v Německu působí v Mnichově a ve Frankfurtu nad Mohanem. Do roku 2030 by nicméně český startup měl fungovat v 15 německých městech, která by mu generovala tržby ve výši pět miliard eur, tedy 126 miliard korun. Zatím poslední známé hospodářské výsledky jsou za rok 2022, kdy celá Rohlik Group, která působí v Česku, Německu, Rakousku, Rumunsku a Maďarsku, utržila 13 miliard korun.

Na další rozvoj bude zřejmě Rohlík potřebovat další peníze od investorů, v současné době je na trhu hledá. „Nepotřebujeme další kolo. Ale chceme jej, protože máme v Německu ověřený koncept a ziskové město. Teď jde jen o to, v kolika takových městech to dokážeme vybudovat,“ uvedl zakladatel firmy Tomáš Čupr na konci loňského roku pro magazín Sifted.

Rohlík nebude v Berlíně stavět svůj provoz na zelené louce, působí tam už nyní jiný internetový prodejce potravin, Bringmeister, kterého firma Tomáše Čupra minulý rok pohltila. Přesné datum spuštění ještě není známé, podle příspěvku na blogu společnosti by se mělo odehrát „na jaře“, nicméně už dříve Bringmeister avizoval, že začne být aktivní do konce loňského roku, což se evidentně nepovedlo, jelikož stále potraviny v Berlíně rozváží. „Žádné konkrétní datum nelze sdělit,“ uvedl na dotaz e15 mluvčí německé pobočky Manuel Kalleder. Dodal nicméně, že do spuštění Rohlíku bude pro Berlíňany i nadále fungovat Bringmeister, jeho značka tedy zatím nezmizí.

Berlínská pobočka by měla spoléhat na plně automatizovaný sklad v městské části Schönefeld, která je známá především díky parku, jenž byl dříve letištěm. Právě to je zřejmě důvodem, proč do této doby ještě nedošlo ke spuštění provozu. V jiných směrech totiž už spojení Bringmeisteru a Rohlíku probíhá, například krátce pro oznámení akvizice bylo z berlínského sídla Bringmeisteru propuštěno 70, tedy více než polovina z původních 120 zaměstnanců hlavní kanceláře.

Každopádně dle vyjádření zakladatele Tomáše Čupra na sociální síti LinkedIn je možné odhadovat, že ke spuštění nedojde dříve než v květnu. V příspěvku Čupr mluví o tom, že automatizace skladu ve Vídni, Frankfurtu a Mnichově znamená, že provoz v německy mluvících zemí bude spoléhat výhradně už jen na automatizované sklady. V případě berlínského provozu píše o spuštění v květnu, dá se tedy předpokládat, že dříve Rohlík v Berlíně fungovat nebude.

Další na řadě by dle vyjádření mluvčí německé pobočky měla být města Hamburk a Essen. „Přesné načasování dalšího rozšíření však ještě nebylo stanoveno,“ dodal s tím, že kvůli nedokončené automatizaci berlínského skladu prozatím není možné vyčíslit velikost investice. Například investici do automatizovaného skladu v Hamburku český startup oznámil již v prosinci roku 2021 s tím, že provoz v přístavním městě s téměř dvěma miliony obyvatel bude spuštěn během následujících dvou let, což se tedy nakonec nestalo.

„Potenciál e-potravin je v Německu obrovský,“ uvedl v tiskové zprávě šéf Rohlíku pro tamní trh Mark Hübner. Nicméně v Berlíně už v současné době působí celá řada online prodejců, například Amazon Fresh, který v minulosti vedl právě Hübner. Nejde ale jen o amerického obra, potraviny tam rozváží také společnosti Rewe, Picnic, Bottle Mail a Alnatura. Konkurence je tak poměrně rozsáhlá.

Rohlík přitom na Německo hodně sází, kvůli soustředění na tamní trh v minulém roce pozastavil expanzi do dalších dvou evropských zemí, Itálie a Španělska. „V Německu půjdeme opravdu do hloubky. Dokud nebudeme v Německu velcí, nikam jinam nepůjdeme. A na základě německého úspěchu pak budeme expandovat na další trhy,“ řekl Čupru minulý rok v prosinci pro magazín Sifted.