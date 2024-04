Někdejší desetibojař a byznysmen Robert Změlík se chystá na další, tentokrát ryze osobní souboj. Konkrétně o svoje olympijské medaile, které mu soud v rámci oddlužení nařídil předat insolvenční správkyni a prodat v dražbě. Trio zářivých důkazů o Změlíkově sportovní legendě devadesátých let může přitom čekat ještě poměrně zajímavý osud. Olympionik totiž tvrdí, že své slavné zlato z Barcelony a dvojici dalších ocenění z Paříže a Janova už nevlastní, a nemůže je tím pádem ani prodat. Změlíkova insolvenční správkyně přesto zatím stále počítá s tím, že medaile nabídne domácím i zahraničním kupcům a výnosem z prodeje umázne část dluhů ze Změlíkova podnikání. Boj bude podle znalců nelehký a Změlík bude muset oprášit svou pověstnou houževnatost z éry profesionálního sportu. A dokonce nejen on.

„Medaile dlužník nemůže předat insolvenční správkyni, neb je v roce 1999 při ukončení aktivní kariéry daroval rodičům a od té doby je nemá v držení,“ uvedl koncem března ve svém vyjádření k chystanému prodeji majetku sám o sobě Robert Změlík.

Plánovaný prodej medailí je součástí rozpouštění širšího balíku aktiv padlého podnikatele. Týká se mimo jiné podílů v sedmi vesměs neaktivních společnostech, z nichž některé mají ale základní kapitál v řádu několika set tisíc až dvou milionů korun.

Experti na insolvenční právo zdůrazňují, že bývalý sportovec bude muset svést nelehkou soudní bitvu, a to se spornou šancí na úspěch. Zároveň ale nadhazují, že může jít o Změlíkovu účelnou konstrukci, která je ovšem vzhledem k jeho minulosti částečně pochopitelná.

První krok nyní přitom musí udělat Změlíkovi rodiče. „Ti musí nejprve uplatnit své právo na medaile, poté jim soud pošle seznam Změlíkova majetku a dnem přijetí se jim rozběhne třicetidenní lhůta pro podání žaloby na vyloučení medailí z majetkové podstaty,“ popisuje postup právník Bystrik Bugan z advokátní kanceláře Bugan Legal s tím, že v případě souhlasu soudu by mohly zůstat medaile v rodině.

„Obecně je možné zpochybnit darovací úkony zpětně až pět let. Pokud jim je Změlík daroval už v roce 1999, nemělo by to jít rozporovat,“ uvádí právník s tím, že v takovém případě by rodičům medaile zůstaly. „Že je ale Změlíkův krok účelový, se jeví vysoce pravděpodobně,“ dodává Bugan.

Problémem ale může být tento dar zdokumentovat. „Změna stanoviska soudu je v této fázi velmi nepravděpodobná. Pan Změlík by musel mít v ruce opravdu velmi přesvědčivé důkazy o darování, aby je soud vůbec bral na zřetel. To si však opravdu těžko dokážu představit, zejména v případě darování v rodině,“ uvádí partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička.

Celý spor se vede o zlatou olympijskou medaili z Barcelony z roku 1992, kde si desetibojař počínal od počátku her suverénně a medailový boj tehdy vyhrál s vysokým náskokem před druhým závodníkem v pořadí. Druhé zlato, které má být rovněž součástí prodeje, získal Změlík na Halovém mistrovství světa v atletice v Paříži roku 1997, tentokrát v sedmiboji.

Právě nedlouho po získání této medaile Změlík založil svou společnost na potravinové doplňky Starlife, tedy byznys, kvůli jehož krachu má medaile nyní prodat. Třetím drahým kovem ve sbírce je stříbro z Halového mistrovství Evropy v Janově 1992. Změlík dokázal získat jako první z českých desetibojařů zlatou medaili na letních olympijských hrách. Sportovat přestal relativně brzo, tretry pověsil na hřebík v roce 1998 ve svých 29 letech, aby se vrhl do bouřlivého světa byznysu českých devadesátých let.

Bývalému olympionikovi v únoru začalo období pravidelných splátek v rámci oddlužení, ve kterých měsíčně splácí kolem 21 tisíc korun. Sám Změlík tvrdí, že své dluhy, které podle údajů v insolvenčním rejstříku činí kolem 1,7 miliardy korun, v rozhodující míře uhradil. Sumu zároveň rozporuje jako dramaticky nadsazenou.

Zřejmě nejhodnotnější majetek olympionika se prodal už v závěru roku 2022. Někdejší sídlo firmy Starlife v Hostivici koupil za 151 milionů korun podnikatel a majitel firmy České štěrkopísky František Jampílek. Do byznysového „dědictví“ Změlíka spadaly i stavební parcely v Karviné, jejichž součástí byl i protiatomový kryt.

Poslední významnější nemovitostí vlastněnou podnikatelem byl hotel Richard Star v Mariánských Lázních. Karvinské pozemky i mariánskolázeňský hotel přitom měla v zástavě skupina PPF proti dřívější půjčce Změlíkovi v řádu nižších stamilionů korun.