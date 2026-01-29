Miliardář Zdeněk Pelc čelí obžalobě kvůli loňské nehodě, při níž zemřel člověk
- Státní zástupkyně obžalovala Pelce kvůli loňské smrtelné nehodě.
- Informoval o tom server Novinky.cz.
- Pelcova firma GZ media je největší výrobce gramofonových desek na světě.
Státní zástupkyně obžalovala někdejšího předsedu představenstva podniku na výrobu gramofonových desek GZ Media Zdeňka Pelce kvůli loňské nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Pelcův vůz se čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Obžalovaný podle kriminalistů řídil pod vlivem alkoholu, hrozí mu jeden rok až šest let ve vězení, uvedl server Novinky.cz.
„Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Rakovníku podala na čtyřiasedmdesátiletého muže obžalobu pro přečin usmrcení z nedbalosti a dále pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky," cituje web mluvčí středočeské policie Vlastu Suchánkovou. Obžaloba byla podle Suchánkové podána 19. ledna.
Pelc loni počátkem června přejel svým vozem Lexus do protisměru na silnici mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Narazil do vozu Škoda Yeti, jehož jednašedesátiletý řidič srážku nepřežil. Pelce přepravil vrtulník s těžkými zraněními do nemocnice.
Společnost GZ Media je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě v čele představenstva nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší.