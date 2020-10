Síť očních klinik Lexum staví na kvalitě a posiluje svoje postavení na trhu v ČR | E15.cz

V síti očních klinik Lexum se zaměřujeme na zavádění nových inovačních přístupů a komplexní oční péči. Více než 25 let zkušeností a 500 000 úspěšných zákroků řadí naši síť 5 očních klinik mezi špičky na trhu.

Lexum má na českém trhu unikátní postavení. Naši lékaři provedli přes půl miliónu zákroků a jsme tak leaderem na trhu. Pro pacienty je však důležitý nejen počet operací, ale také kvalita a dostupnost péče. Kliniky jsou jim k dispozici v pěti městech (Brno, České Budějovice, Ostrava, Praha, Tábor). Lékaři se tu zaměřují na léčbu šedého zákalu, věkem podmíněnou makulární degeneraci, transplantaci rohovky i laserové operace. Jako jediná soukromá oční klinika splňujeme všechna kritéria zdravotních pojišťoven a můžeme tak nabídnout plně hrazenou léčbu onemocnění sítnice. Péči hrazenou pojišťovnami poskytujeme i u ostatních diagnóz.

Příprava operaceAutor: LEXUM

Sdružení zastupující trh

Lexum bylo iniciátorem a jedním ze zakladatelů Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie (SAPOCH), které zastupuje celý trh v jednání s plátci a regulátory o úhradách. Cílem jednání je zvýšit dostupnost a kvalitu oční péče pro pacienty.

Finanční stabilita v době pandemie

Síť očních klinik Lexum je v době světové pandemie covid-19 finančně stabilní. Je sítí, která je zisková, má dvojciferný růst počtu operací i tržeb. „Naši pozici jedničky na českém trhu budeme i nadále posilovat,“ říká PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel sítě očních klinik Lexum.

Michal KrejstaAutor: LEXUM

Investice do technologií, nových klinik i přestavby stávajících

Za poslední 3 roky jsme investovali do nákupu nejmodernější techniky na našich klinikách více než 100 mil. korun. Nezapomínáme ale ani na své zaměstnance. Míra roční fluktuace je pod 1 %. Rozvoj bude pokračovat i v dalším období: „Díky aktuální aktivitě naší mateřské společnosti můžeme plánovat velké investice do rozvoje sítě našich klinik. Na rozšíření kliniky v Praze se právě pracuje a bude jedním z největších pracovišť oční chirurgie v ČR. Rozšíření také čeká kliniku v Brně. Chystáme se na další akvizice klinik a také nákup očních ordinací, které jsou pro nás páteřní ambulantní sítí péče o pacienty. To vše s cílem zpřístupnit péči většímu počtu pacientů, kteří ji potřebují,” naznačuje další plány PharmDr. Krejsta.