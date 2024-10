Otázka udržitelnosti a zdraví i agresivní marketing: Byznys s vodou mohou do budoucna změnit plechovky

V poslední době lze v obchodech čím dál častěji narazit na balenou vodu, která je místo klasických plastových PET lahví prodávána v plechovkách. Hlavním důvodem je snaha výrobců o přechod na obalové řešení, které je údajně více ekologické a snadněji recyklovatelné než plast. Názory na tuto ekologičnost se však zatím liší. Přesto do tohoto stále poměrně nového byznysu už naskakují i tuzemští hráči. V loňském roce zahájily svůj provoz v Česku hned dva startupy.

První tuzemskou firmou, která produkuje vodu balenou v plechovkách, je Cans. Společnost prodává jemně perlivou vodu, a to jak bez příchuti, tak i ochucenou bez cukru. Jak uvedl jeden ze zakladatelů firmy Jaroslav Beck v nedávném rozhovoru pro Forbes, velkým problémem je podle něj nadměrná konzumace cukru ve společnosti. Firma proto přišla s alternativou, která tu dosud nebyla, a sice s přírodně ochucenou vodou bez cukru a sladidel.

Za rok existence už podnik prodal přes půl milionu plechovek. Ty jsou k dostání i v několika supermarketových řetězcích. Kromě českého trhu působí společnost také na Slovensku. V nejbližší době plánuje expanzi i do Německa. Její produkty jsou přitom oproti běžným baleným vodám o mnoho dražší. Jedna plechovka o objemu 330 mililitrů vychází na necelých 30 korun.

Druhý český startup v oboru se jmenuje Nara. Firma nabízí neochucenou vodu, a to v neperlivé i bublinkami obohacené podobě. I její cena je však znatelně vyšší než ta, na kterou je většina zákazníku zvyklá u běžných vod v plastových lahvích. „Třetinku“ lze koupit za 40 korun, půllitrová plechovka je pak ještě o deset korun dražší.

Plechovky s vodou od české firmy Nara | Nara Water

Podle zakladatele společnosti Patrika Keyře ale podnik svou klientelu teprve nachází. „Začínali jsme na různých festivalech po republice, a to nám dalo najevo, že lidé ve větších městech mají rozsáhlejší povědomí o benefitu, který voda v plechovkách přináší, a že je o takový produkt v Česku zájem,“ uvádí. Velkou část ceny podle něj tvoří samotný materiál. „Nákup plechovek je nejdražší ze všech obalových materiálů, ale zajišťuje to, že nepřijdou vniveč, jelikož firmám se vyplatí je recyklovat.“ Společnost také dodává, že plechovky na rozdíl od plastových lahví brání před slunečním zářením, tudíž nedochází k uvolňování mikroplastů a jiných chemických látek z plastového obalu do obsahu lahve.

Své produkty již Nara začíná nabízet na prvních místech v Praze a ve Středočeském kraji. Nejprve si chce vybudovat vlastní distribuční síť v rámci kaváren, hotelů nebo bister. „Jakmile budeme dostatečně známí na trhu, zvážíme myšlenku prodeje v supermarketech,“ doplňuje Keyř.

Pohledy na plechovky se liší

I když je množství vody produkované v plechovkách v současné době na vzestupu, dominují byznysu balených vod stále velmi výrazně PET lahve. Podle Mezinárodní asociace balené vody (International Bottled Water Association – IBWA) tvoří 97,3 procenta z používaných materiálů, 2,3 procenta pak připadá na sklo. Zbývající 0,4 procenta zbývá na ostatní obalové materiály, včetně plechovek.

Názory na to, co je nejekologičtější balení vody, jsou však rozdílné. Podle IBWA se při produkci, přepravě i recyklaci plastových lahví na vodu spotřebuje daleko méně energie než u hliníku, z něhož se vyrábí plechovky. Kolumbijská univerzita v New Yorku, která jednotlivé obalové materiály používané na vodu porovnávala z hlediska jejich ekologické stopy, naopak tvrdí, že hliník má ve srovnání s plastem malý dopad na životní prostředí. I ona však mimo jiné zmiňuje vysokou energetickou náročnost výroby tohoto kovu.

Drsný vzhled a kvalitní marketing tahouna odvětví

Ve světě lze narazit i na známější společnost, která se v byznysu s plechovkovou vodou pohybuje už déle. Americká firma Liquid Death byla založená v roce 2017 a podle serveru NBC News má hodnotu téměř 1,5 miliardy dolarů. Jméno firmy, které se dá do češtiny přeložit jako tekutá smrt, je přitom více než zavádějící. Při pohledu na plechovky, ve kterých vodu nabízí, to tak opravdu může vypadat. Jejich vzhled působí drsně a většinu lidí by nejspíše napadlo, že se v nich bude nacházet nějaký alkoholický nebo energetický nápoj. Název má podle zakladatele Mika Cessaria odkazovat na „zabití žízně“. Další významem pak prý může být i „smrt plastům“. Ekologická stránka věci je tedy pro společnost taktéž důležitá.

Jednou z velkých zbraní firmy je také propracovaný marketing. Na sociálních sítích, jako je Instagram nebo TikTok, ji sledují miliony uživatelů. Liquid Death sází i na spolupráci se známými osobnostmi. V jeho reklamách se objevil například zpěvák Ozzy Osbourne nebo Travis Barker, bubeník americké rockové kapely Blink 182. „Tekutou smrt“ si mohou koupit i čeští zákazníci. Například online supermarket Rohlík nabízí půllitrovou plechovku za 63 korun.