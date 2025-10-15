Pilulka mění strategii. Z online lékárny se stává technologická platforma zaměřená na prevenci zdraví
Pilulka oznamuje zásadní proměnu svého byznysu. Z tradiční online lékárny se posouvá směrem k digitální zdravotní platformě, která staví na prevenci, diagnostice a personalizovaných doplňcích stravy. Změnu doprovází nová vizuální identita i příchod nového šéfa Petra Toupala.
Společnost Pilulka se po letech fungování jako online lékárna vydává novým směrem. Nově chce zákazníkům nabízet služby založené na technologiích, laboratorních testech a personalizované péči o zdraví. Cílem je přesun od prodeje volně dostupných léčiv k dlouhodobé prevenci a měřitelným výsledkům.
„Chceme nabídnout zákazníkům nástroje, které jim umožní lépe porozumět svému tělu a rozhodovat se na základě faktů,“ říká nový generální ředitel Petr Toupal, který do firmy přišel s praxí z oblasti digitálních inovací.
Vlastní značka doplňků stravy
Pilulka už v září uvedla vlastní značku doplňků stravy Daily. Nyní k ní přidává dvě nové služby – Pilulka PRO, která kombinuje laboratorní a DNA testy s doporučením vhodných doplňků, a NutraRating, systém hodnocení jejich kvality. Ten posuzuje suplementy podle účinných látek, čistoty složení či původu surovin a uděluje jim známku od A+ po D.
„Pilulka se chce stát mostem mezi zdravím a technologiemi,“ doplnil Toupal. „Naší ambicí je být partnerem zákazníků v každodenní péči o zdraví.“
Součástí proměny je také nová vizuální identita, kterou pro firmu navrhlo studio MARK BBDO. „Cílíme na lidi, kteří chtějí zdraví řešit aktivně a dlouhodobě,“ uvedl marketingový ředitel Jiří Caudr. Nový design se začne objevovat na všech kanálech od poloviny října.