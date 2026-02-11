Pivovarský gigant Heineken chystá masivní propouštění, zruší tisíce míst
- Heineken v příštích dvou letech propustí až 6 000 zaměstnanců kvůli globálnímu poklesu poptávky po alkoholu.
- Hlavním důvodem redukce je loňský propad prodejů piva, který v Evropě i Americe přesáhl hranici tří procent.
- Úsporná opatření se dotknou i zahraničních divizí, pod které v České republice spadají pivovary Krušovice či Starobrno.
Nadnárodní pivovarnický koncern Heineken kvůli poklesu poptávky po alkoholu v příštích dvou letech zruší 5000 až 6000 pracovních míst. Nizozemský podnik to oznámil v konferenčním hovoru, informují tiskové agentury. Skupina, která působí i v České republice, zaměstnává celosvětově kolem 87 tisíc lidí, z toho 3700 v Nizozemsku.
Většina propouštění se uskuteční mimo Nizozemsko, uvedl generální ředitel Dolf van den Brink. „Mnoho iniciativ zaměřujeme na posílení našeho evropského podnikání,“ cituje ho agentura Bloomberg.
Divize Heineken Česká republika je dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen. Patří jí pivovary Starobrno, Královský pivovar Krušovice a Velké Březno, v nichž zaměstnává přes 450 lidí.
Heineken ve výsledcích hospodaření dnes uvedl, že objem prodaného piva loni klesl o 2,1 procenta. Na americkém kontinentě pokles činil 3,2 procenta a v Evropě 3,5 procenta. Společnost vykázala čistý zisk 2,66 miliardy eur (64,5 miliardy korun), což po očištění od měnových výkyvů představuje nárůst o 4,9 procenta.
Společnost zároveň zveřejnila výhled růstu provozního zisku na letošní rok v rozmezí dvou až šesti procent. Loni růst činil 4,4 procenta.
Heineken je druhým největším výrobcem piva na světě za americkým konkurentem Anheuser-Busch InBev. Kromě stejnojmenné značky firma vyrábí také například piva Amstel, Desperados a Tiger nebo cider Strongbow.