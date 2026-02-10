Souboj o nejlepší umělou inteligenci: novinky od OpenAI a Anthropicu a co přijde dál?
- OpenAI a Anthropic přestavily své nové modely umělé inteligence (AI).
- Mají posouvat hranice toho, co technologie zvládne.
- Technologické giganty plánují další velké investice do AI; obě firmy tak očekávají příliv dalších peněz.
Jaké novinky přestavily OpenAI a Anthropic?
Firmy Anthropic a OpenAI, které vyvíjí velké jazykové modely umělé inteligence, představily nové verze svých nástrojů. První zmiňovaný startup nejprve uvedl novou verzi svého Claude s označením Opus 4.6. Jen o chvíli později kontrovala OpenAI, která přestavila nástroj GPT-5.3.-Codex. Oba nové modely mají posouvat hranice toho, co umělá inteligence zvládne.
Co přináší Opus 4.6?
Anthropic míří se svými produkty spíše více na firemní zákazníky než na jednotlivce. Nový Opus 4.6 má být podle firmy vůbec nejvýkonnější AI modelem. Jeho schopnosti mají být oproti jeho předchůdci výrazně lepší zejména v oblasti programování. Vylepšené ale nají být i jeho další schopnosti, například provádění finančních analýz či práce s tabulkami a prezentacemi.
Novinkou jsou pak takzvané agentní týmy. Opus 4.6 je schopný rozdělit práci mezi jednotlivé AI agenty, kteří pracují na jednotlivých částech zadání. Model má být také schopný si lépe pamatovat kontext. Při delší konverzaci v jednom chatu je tedy schopný déle uchovávat již řečené informace. Nově je také dostupný jako pomocník v programu Microsoft PowerPoint. Anthropic také zdůrazňuje, že model vykázal během testování vysokou míru bezpečnosti a uživatele by tak neměl svými odpověďmi klamat nebo by nemohl být potenciálně využíván k podvodům.
Jak odpověděl GPT-5.3.-Codex?
Codex je řada velkých jazykových modelů od OpenAI určená pro vývoj softwaru. Nová verze nesoucí značení GPT-5.3.-Codex má být o čtvrtinu rychlejší než ta předchozí. To mají uživatelé pocítit zejména při komplexních úkolech, které bude model schopný vyřešit za kratší čas.
Velkou novinkou je způsob, jakým model vznikal. Poprvé v historii firmy se samotná umělá inteligence podílela na svém vzniku. Vývojáři používali první verze Codexu k jeho ladění a dalšímu trénování a podle OpenAI byl tým „ohromen tím, jak moc dokázal Codex urychlit svůj vlastní vývoj“.
Jaké budou další investice a kdy přijde IPO?
Anthropic má nyní dostat další velkou finanční injekci. V následujících dnech by měl získat investici ve výši dvaceti miliard dolarů, tedy více než 400 miliard korun. Ačkoliv měl startup původně usilovat jen o poloviční částku, zájem investorů je po představení novinky velký, píše agentura Bloomberg.
Ještě dál chce jít konkurenční OpenAI, která momentálně jedná s Nvidií o možné investici. Ta by dosáhla 100 miliard dolarů (dva biliony korun). Nyní však není jisté, jestli k rekordní dohodě dojde, jelikož Nvidia měla v uplynulých týdnech projevit pochybnosti o byznysovém modelu OpenAI.
Oba rivalové se také připravují na vstup na burzu, k čemuž by mělo dojít v průběhu letoška. Podle Wall Street Journal se OpenAI chystá nabídnout své akcie v posledním čtvrtletí roku. Startupy se mají předhánět, kdo bude prvním veřejně obchodovatelným.
Jak zareaguje konkurence?
V AI závodě nechtějí zůstat pozadu ani americké technologické giganty. Microsoft, Meta, Amazon i Alphabet, tedy mateřská společnost Googlu, plánují v letošním roce vynaložit na investice do umělé inteligence celkem až 700 miliard dolarů. Pro představu, tato částka je zhruba sedmkrát vyšší než celkové příjmy českého státního rozpočtu v minulém roce.
Server CNBC však upozorňuje, že současný přístup může znepokojovat některé investory. Kvůli tomu se totiž snižuje jejich cash flow. Loni zmíněná čtveřice vygenerovala celkem 200 miliard dolarů volné hotovosti, což je o 37 miliard méně než v roce 2024. Letos by tato hodnota mohla být ještě nižší.
Kdo má nyní navrch?
Určit jednoznačně nejlepší a nejvyspělejší jazykový model umělé inteligence je velmi náročné, jelikož lze zohlednit celou řadu kritérií. Podle žebříčku Artificial Analysis Intelligence Index, který modely posuzuje z hlediska jejich uvažování, znalostí, matematiky a programování, je momentálně nejlepším Claude Opus 4.6.
Žebříček však zatím nezohlednil spuštění konkurenčního GPT-5.3.-Codex. Například v testu Terminal-Bench 2.0. už nejlepšího výsledku dosáhl zmíněný nový model od OpenAI.