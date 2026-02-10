Paramount se nevzdává a chce trumfnout Netflix. Vylepšil nabídku na převzetí Warner Bros.
- Paramount Skydance zvýšila nabídku na Warner Bros. Discovery na 30 dolarů za akcii a slibuje 2,8 miliardy dolarů odstupné, pokud WBD zruší dohodu s Netflixem.
- Navíc chce zaplatit 1,5 miliardy dolarů na poplatcích spojených s refinancováním dluhu, aby přesvědčila akcionáře.
- Netflix už souhlasil s nákupem studií a HBO Max za 82,7 miliard dolarů; obě strany lákají knihovna obsahu a silné franšízy.
Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros. Discovery (WBD) ve snaze přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky společnosti Netflix. Firmě nabídla odstupné 2,8 miliardy dolarů (bezmála 57 miliard Kč), pokud zruší již uzavřenou dohodu s Netflixem. Zaplatila by také 1,5 miliardy dolarů na poplatcích spojených s refinancováním dluhu Warner Bros. Společnost Paramount to uvedla ve svém úterním sdělení.
Paramount už několik měsíců razantními kroky usiluje o převzetí Warner Bros. Filmová a televizní společnost vedená Davidem Ellisonem byla překvapena, když vedení Warner Bros. vyslovilo souhlas s prodejem svých studií a streamovací služby HBO Max společnosti Netflix. A to za 27,75 USD za akcii, celkem za 82,7 miliardy dolarů. Nyní Paramount svou nabídku zvýšil na 30 dolarů za akcii.
Netflix i Paramount usilují o Warner Bros kvůli jeho předním filmovým a televizním studiím, rozsáhlé knihovně obsahu a významným franšízám, jako je seriál Hra o trůny či filmy o Harrym Potterovi.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v předloni fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.