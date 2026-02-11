Majitel CSG Strnad buduje family office, do čela získal klíčového muže Penty
- Podle zjištění serveru Seznam Zprávy povede rodinnou kancelář Michala Strnada Marek Šmrha.
- Zkušený manažer přichází z investiční skupiny Penta, kde působil jako investiční ředitel.
- Nově vznikající struktura se zaměří na správu a diverzifikaci soukromého majetku nejbohatšího Čecha.
Zbrojař a nejbohatší Čech Michal Strnad finalizuje strukturu pro správu svého soukromého majetku. Do čela jeho rodinné kanceláře se podle zjištění serveru Seznam Zprávy postaví Marek Šmrha, dosavadní investiční ředitel skupiny Penta.
Investiční skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada v posledních letech vykazuje rekordní růst, což přirozeně zvyšuje potřebu profesionální správy rodinného bohatství. Strnad pro tento úkol angažoval zkušeného manažera Marka Šmrhu, který v uplynulých letech v Pentě odpovídal za klíčové realitní a investiční projekty. Tato nově vznikající struktura by měla fungovat nezávisle na průmyslových aktivitách holdingu CSG a jejím primárním cílem bude efektivní diverzifikace Strnadova soukromého portfolia.
Správa desítek miliard i mimo holding CSG
Personální obsazení rodinné kanceláře následuje po úspěšném vstupu části skupiny CSG na burzu, který Strnadovi vynesl značné finanční prostředky v řádech desítek miliard korun. Marek Šmrha přináší do vznikajícího family office know-how z jedné z největších investičních skupin v regionu, což je pro správu aktiv, která by podle odhadů mohla přesáhnout 30 miliard korun, klíčové.
Strnadův krok kopíruje strategii dalších tuzemských miliardářů, kteří v posledních letech oddělují provozní byznys od správy rodinného jmění. Podobné struktury již dříve vybudovali například Renáta Kellnerová, Daniel Křetínský nebo rodina Komárkových.
Strnad potvrzuje svoji ambici zařadit se mezi globální investory s majetkem rozprostřeným i mimo segment obranného průmyslu. Samotná skupina CSG se k personálním změnám v soukromých strukturách majitele zatím oficiálně nevyjádřila.