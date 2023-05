Plynová budoucnost Evropy je stále závislá na Rusku | e15.cz

Pokud by se naplnil pesimistický scénář, znamenalo by to, že evropské státy by zaplatily Rusku zhruba stejnou částku jako tu, kterou poslaly za celý loňský rok v rámci vojenské pomoci Ukrajině. Jenže EU nemá příliš na výběr. A jak přiznává i evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová, další problémy mohou přijít. „Čeká nás nejen složitá zima, ale i léto. Nic není jisté a musíme se připravovat na nejhorší scénáře,“ řekla v březnu.

Schopnost Ruska financovat válku přímo souvisí s exportem ropy, plynu a uhlí. V loňském roce Kreml od odběratelů získal rekordní částku 384 miliard dolarů. Především zásluhou růstu cen ropy a plynu. Cena ruské značky ropy Urals vyrostla na 76 dolarů za barel (v roce 2021 činila 69 dolarů) a cena plynu dosahovala dříve nepředstavitelné částky 1500 dolarů za tisíc kubíků. To Kremlu umožnilo kompenzovat ztráty ze snížených dodávek ruského plynu do Evropy.