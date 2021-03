Po Elonu Muskovi by do bitcoinu mohl investovat také Netflix | E15.cz

Další obří světovou korporací, která v blízké budoucnosti významně investuje do bitcoinu, by mohl být Netflix. Alespoň je o tom přesvědčen Tim Draper. Známý americký miliardář a investor to řekl v podcastu společnosti Unstoppable Domains. „Reed Hastings je inovativní chlap, má spoustu kreativního myšlení a myslím, že je to stále on, kdo v Netflixu drží otěže, takže podle mě bude dalším velikánem, který kouzlu bitcoinu podlehne,“ prohlásil Draper.