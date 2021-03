Posílení kontroly. Čína testuje vládní kryptoměnu | E15.cz

Zhruba čtrnáct století poté, co vynalezla bankovky, spouští Čína nejnovější ekonomický experiment: testuje národní digitální měnu.

Nejlidnatější země světa odstartovala loterii o digitální jüany prostřednictvím aplikace pro sociální média WeChat. Výherci získali digitální obálku se dvěma sty elektronickými čínskými jüany neboli eCNY v hodnotě zhruba třiceti dolarů. „Platba je prakticky stejná jako u jiných čínských platebních aplikací. Jen to nebylo tak rychlé,“ uvedla pro The New York Times Annabelle Huang, která v loterii uspěla.

Čína se snaží předělat způsob, jakým fungují běžné peníze, a zavádí vlastní digitální měnu. Centrální banka již tuto možnost testuje i ve větších městech, jako jsou Peking a Šanghaj. Na rozdíl od jiných kryptoměn, které jsou decentralizované, aby je nemohla ovládat žádná společnost ani vláda, digitální měny vytvořené centrální bankou dávají vládám větší finanční přehled a sílu.

„Virtuální měna dokáže umožnit přímé výplaty peněz, jejichž platnost vyprší, pokud nebudou použity k určitému datu a mohou státu usnadnit sledování finančních transakcí, aby například potlačil daňové úniky nebo zakročil proti disidentům,“ uvádí The New York Times.

Podle Banky pro mezinárodní platby za posledních 12 měsíců experimentovalo s vlastními digitálními měnami více než 60 zemí, o rok dříve jich bylo 40. Mezi ně patří Švédsko, které v reálném světě zkouší digitální korunu, a Bahamy, které zpřístupnily všem občanům digitální měnu Sand Dollar. Národní kryptoměna funguje například i v Kambodži.

Žádná silná ekonomika však s vlastní kryptoměnou není tak daleko jako Čína. „Jde o víc než jen o peníze,“ uvedla k experimentu Yaya Fanusiová, členka čínského Centra pro ekonomickou a finanční moc. Podle ní jde Číně o vývoj nových nástrojů pro sběr dat a jejich využití, aby ekonomika byla inteligentnější a využívala informace v reálném čase.

Čínská vláda zatím neuvedla, zda a kdy zavede eCNY na celostátní úrovni. Neoficiálně se ale hovoří o tom, že vše bude připraveno pro turisty, kteří navštíví Olympijské hry 2022 v Pekingu.

Vývoj národní digitální měny v Číně začal v roce 2014, kdy Čínská lidová banka vytvořila vývojářskou skupinu. Stalo se to krátce poté, co si v zemi získal výraznější pozornost bitcoin. O dva roky později vznikla v centrální bance divize nazvaná Digital Currency Institute. A loni odstartovalo testování eCNY ve městech Šen-čen, Su-čou, Siung-an a Čcheng-tu, která vytipovala finanční investiční společnost Sino Global Capital.

Projekt pokračuje a letos v únoru u příležitosti oslav nového roku v lunárním znamení buvola rozdala v loterii čínská centrální banka 200 tisíc červených obálek s virtuální měnou.

Čínský digitální plán zapadá do širších měnových vizí, protože Peking doufá, že nová technologie pomůže mezinárodně podporovat jüan a oslabí nadvládu amerického dolaru. Další cíle čínské virtuální měny však ostře kontrastují s veřejnou diskuzí o otázce kryptoměn v dalších částech světa.

„Zatímco v USA jsou kryptoměny zcela nezávislé, v Číně je projekt digitální měny svázán s úsilím komunistické strany o udržení kontroly nad společností a ekonomikou. Tato technologie je částečně navržena tak, aby posílila sílu dohledu. Čínský digitální jüan je digitální měna centrální banky, což z ní činí v některých ohledech opak kryptoměn, jako je bitcoin,“ uvádí k čínským snahám list The Financial Times.

Běžné kryptoměny jsou zásadně decentralizované; nejsou vydávány ani podporovány vládami. Naopak e-jüan je součástí čínského mocenského aparátu. Je vydáván a regulován centrální bankou a jeho status zákonného platidla zaručuje čínský stát.

Digitální formát umožňuje centrální bance sledovat všechny transakce na individuální úrovni v reálném čase. „Peking si klade za cíl využít tuto funkci k boji proti praní peněz, korupci a financování terorismu a zároveň posílit již tak impozantní kontrolní pravomoci vládnoucí komunistické strany,“ dodává britský ekonomický deník.